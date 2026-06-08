Baal jij als je weer in de wachtrij staat van Ticketmaster en je nog 12.394 wachtenden voor je hebt? En als je dan eindelijk uit die wachtrij bent, dan zie je dat een staanplaats alleen al 120 euro is. Het komt steeds vaker voor, maar er is een oplossing: Spotify wil concerten gaan livestreamen en daar kaartjes voor verkopen.

Livestreams van concerten

Straks ben je niet naar het concert geweest, maar heb je het toch gezien. Dat scheelt je weer afreizen naar de Ziggodome, Gelredome of juist Wembley Stadium. Spotify schijnt met promotors om tafel te zijn om te kijken of het de rechten kan kopen om bepaalde concerten te livestreamen binnen zijn app. Het idee is dat je dan een kaartje koopt om dat concert virtueel te mogen bijwonen.

Dat virtueel concerten bijwonen helemaal niet zo'n gek idee is heeft de gamewereld al bewezen. Mensen als Travis Scott, Marshmello en Ariana Grande gaven al succesvolle optredens in Fortnite. Het brengt de fans toch op een andere manier weer bij elkaar. Ook zagen we in de coronatijd dat artiesten concerten livestreamden via bijvoorbeeld YouTube.

Het verschil is wel dat mensen hier niet voor hebben betaald, waardoor het wel de vraag is hoeveel mensen ervoor over zullen hebben om een concert virtueel bij te wonen. Als Spotify het slim aanpakt, houdt het de prijzen wat lager, zodat mensen aan het idee wennen. En zodat het een pleister op de wonde is van mensen die eigenlijk naar het echte concert wilden maar geen tickets konden krijgen.

We schreven eerder al dat Spotify met Reserved komt, een mogelijkheid om tourtickets te scoren als je erg fan van een bepaald artiest bent. Dit gaat natuurlijk een flinke stap verder en het is dan ook de vraag wanneer het eventueel klaar zou zijn voor lancering: Spotify zal bijvoorbeeld wat extra serverruimte moeten gaan inkopen om de streams te kunnen hosten, misschien moeten er ook cameramensen worden ingehuurd, voor zover die er niet al zijn bij concerten. Reserved verschijnt in ieder geval deze zomer, dus het zal ons niets verbazen als de livestreams misschien pas volgend jaar echt rond zijn.

Advertenties

De concertstreams kunnen overigens ook een goed platform zijn voor iets anders waar Spotify tot op heden niet altijd heel goed in is: adverteren. Natuurlijk heb je in de gratis versie wel advertenties in de vorm van reclames door je muziek heen, maar verder is het een vrij advertentieloze app. Het uitzenden van concerten zou bijvoorbeeld met advertenties gepaard kunnen gaan, waardoor Spotify er meer aan kan verdienen.