Videoland heeft een verrassende move gemaakt die niet door iedereen wordt gewaardeerd. De duurste abonnementen op de streamingdienst krijgen nu ook reclames voorgeschoteld, ook al leven mensen in de veronderstelling dat ze onder andere betalen zodat ze niet aan die commerciële uitingen onderworpen worden.

Iedereen krijgt reclame op Videoland

De verandering betekent dat iedereen die Videoland kijkt reclames te zien krijgt. Het verschil is wel dat ze in de duurdere abonnementen niet verschijnen tijdens het afspelen als een soort reclameblok als op televisie, maar dat er alleen rondom het afspelen van de serie of video reclames worden ingeladen.

Videoland maakte het bekend in een mail naar klanten over de nieuwe voorwaarden. Er staat dat er bijvoorbeeld als je iets pauzeert reclame te zien is, als je een Plus- of Premium-abonnement hebt. Het zal waarschijnlijk voor veel vragen zorgen onder abonnees, want men denkt dat reclames toch echt horen bij Basis, waar ook daadwerkelijk bij wordt vermeld dat het met reclame is. Nu blijken dat Premium en Plus dat dus ook hebben. Wel zou het alleen gaan om zelfpromotie en sponsorboodschappen. Of het dan dus ook ingekochte 'zendtijd' kan zijn van bedrijven, dat is onbekend.