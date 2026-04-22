De Flodder-trailer brengt alle nostalgie van deze 'aso-serie' terug

Tatjana Simic kennen we als Kees uit Flodder: de serie uit de jaren 90 over een nogal onaangepast gezin was een grote hit en nu is het terug. Tatjana is nu mama Kees en Zonnedael is verruild voor Eyckendael. Maar ook daar zit niemand op de familie te wachten en ze krijgen dan ook ruzie met een groep kakkers.

Horace Cohen is ook terug, namelijk als Oom Henkie. Donnie wordt gespeeld door Tibor Lukács, Priscilla door Dylan Jongejans, Paultje door Jack Koren, oma Flodder door Saskia van Iterson en JP door Robbert Bleij. Maar we zien ook Charlotte gespeeld door Isa Hoes. Verder zien we Serge-Henri Valcke, Ronn Moss, Wesley van Klink, Oscar Aerts, Katja Schuurman, Duncan Tromp, Pieter Valley, Porgy Franssen, Monic Hendrickx, Vincent Visser, Cees Geel, Loek Peters, Vincent Croiset, Bas Ragas, Nick Golterman, Gover Meit, Robbert Bleij, André Dongelmans, Laura Bakker, Sidar Toksöz en Ferdi Stofmeel in de serie voorbijkomen.

In ieder geval is de originele schrijver terug, Wijo Koek, dus het is misschien vooral afwachten of deze serie de tand des tijds heeft overleefd of dat ze misschien toch beter in de ´90s hadden kunnen blijven hangen. Kees Flonder is van maandag 18 mei tot en met vrijdag 22 mei elke dag bij Videoland te zien met een nieuwe aflevering.