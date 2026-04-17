Euphoria seizoen 3 (HBO Max)

We hebben er meer dan vier jaar op moeten wachten, maar afgelopen maandagochtend is eindelijk het derde seizoen van HBO Max-serie Euphoria begonnen. De nog jonge acteurs uit de eerste twee seizoenen zijn inmiddels al een stukje ouder en daar is ook het verhaal op aangepast, want de serie maakt een flinke sprong in de tijd. Nate, Cassie, Rue en de rest zitten niet meer op school. In plaats daarvan maakt de serie ruimte voor nog volwassenere thema’s, waaronder zelfs een crimineel subplot.

De reacties op het begin van het derde Euphoria-seizoen lopen erg uiteen. Hoewel veel fans blij zijn de bekende gezichten van de personages die zij jaren geleden in hun hart sloten terug te zien, is niet iedereen even te spreken over de richting die het script aan deze personages geeft. Cassie – gespeeld door de inmiddels enorm bekende Sydney Sweeney – is bijvoorbeeld een OnlyFans-carrière begonnen. Hoe dan ook is er veel te doen rondom dit derde Euphoria-seizoen – ervaar het vanaf nu dus elke week zelf.

The Running Man (Amazon Prime Video)

Verfilmingen van Stephen King-verhalen zijn de laatste jaren weer immens populair. Ook Edgar Wright – de regisseur van Shaun of the Dead en Baby Driver – doet een duit in het zakje met The Running Man. Hierin doet Ben Richards – gespeeld door Glen Powell – mee aan een realityshow waarin hij een maand lang moet zien te overleven terwijl diverse gevaarlijke mensen jacht op hem maken. Iedereen die bekend is met het eerdere werk van Wright weet dat hij garant staat voor daverende actie met een dikke vette knipoog – The Running Man past dan ook perfect in zijn oeuvre. De film is nu te zien via Amazon Prime Video

Beef seizoen 2 (Netflix)

Beef is een ‘anthology’-serie. Dat betekent dat elk seizoen een nieuw verhaal met een andere cast vertelt – net zoals bijvoorbeeld Fargo en True Detective. Het eerste seizoen blies vriend en vijand al weg met ijzersterk acteerwerk van Steven Yen en Ali Wong. Dit tweede seizoen, dat nu in zijn geheel via Netflix te bekijken valt, houdt een soortgelijk thema aan, oftewel ruzie. Ditmaal gaat het om gedoe tussen twee koppels die elkaar het leven zuur maken. Met rollen van onder andere Oscar Isaac en Cailee Spaeny is er aan acteertalent geen gebrek.

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair (Disney+)

Vorige week stond Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair al op Disney+ , en we willen er nu alsnog even aandacht aan besteden. Mocht je namelijk ook opgegroeid zijn met de gekke capriolen uit de comedyserie Malcolm in the Middle, dan voelt deze vierdelige special kijken als jezelf onderdompelen in een warm bad. Het gehele gezin van Malcolm komt namelijk weer bij elkaar om het veertigjarige jubileum van zijn ouders te vieren, en het blijkt dat er in al die tijd nog maar weinig is veranderd in dit even bizarre als liefdevolle huishouden.

Everything Everywhere All at Once (Amazon Prime Video)

Een van de meest originele films van dit decennium is nu te zien op Amazon Prime Video . Everything Everywhere All at Once draait om Evelyn (gespeeld door Michelle Yeoh), die samen met haar man een wasserette bestiert en zich hardop afvraagt of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Het antwoord luidt nee, want wanneer ze tijdens een gesprek over belastingaangifte in contact komt met haar evenbeeld uit een andere dimensie krijgt ze een blik op hoe haar leven er uit had kunnen zien als ze andere keuzes had gemaakt. Dit alles brengt de film visueel spectaculair en met de nodige humor en emotie in beeld. Een aanrader dus, zeker als je vergelijkbare visuele spektakels als Eternal Sunshine of the Spotless Mind ook een warm hart toedraagt.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.