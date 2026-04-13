Verschillende acteurs en regisseurs hebben een brandbrief getekend aan Paramount om de overname van Warner Bros tegen te houden. Waaronder bekende namen als Ben Stiller, Tiffany Haddish, Joaquin Phoenix, Lin-Manuel Miranda en Bryan Cranston. In totaal tekenden 1.000 mensen die werken in Hollywood de brandbrief.

Protest tegen Warner Bros-overname

De overname zou eigenlijk worden gedaan door Netflix , dat al helemaal in de startblokken stond toen, toen het werd gedwarsboomd door Paramount met zijn vijandige bod. Uiteindelijk is Paramount er met de deal vandoor gegaan: het betaalt 110 miljard dollar voor het filmhuis en de vele merken die het onder zich heeft, zoals Batman en Harry Potter. Maar ook HBO en Discovery.

Paramount+ en HBO Max worden één streamingdienst en al met al bevalt het Hollywood maar niks. De acteurs en regisseurs stellen dat het medialandschap al zo geconcentreerd is. Ze denken dat het geld straks vooral naar rijke aandeelhouders gaat, in plaats van naar de mensen die de producties maken.