De streamingdiensten staan de laatste tijd weer bol van de interessante nieuwe series en films. We hebben ons best gedaan om de leukste toevoegingen van de week op Amazon Prime Video Disney+ en Apple TV voor je op te sommen. Tijd om dit weekend weer heerlijk voor de tv te kruipen!

The Boys seizoen 5 (Amazon Prime Video)

Helaas moeten we na vijf seizoenen afscheid nemen van de heerlijk sadistische ‘superhelden’ uit The Boys. Het vijfde seizoen, dat deze week is begonnen, is namelijk ook meteen het laatste seizoen. Alles wijst er echter op dat de serie afsluit met een knal.

Mocht je de afgelopen jaren onder een steen geleefd hebben: The Boys is gebaseerd op een gelijknamige comicreeks waarin superhelden echt bestaan. Ze hebben met hun speciale krachten zoveel invloed, dat ze in feite bovenaan de voedselketen staan. Hoewel ze in de politiek worden ingezet als het antwoord op alle problemen in de maatschappij, zijn het toch vooral egotrippende rotzakken. De ‘Boys’ is een groep mensen onder leiding van de heerlijk sarcastische Butcher die de superhelden in toom wil houden – of als het even kan geheel wil laten verdwijnen.

In het langverwachte vijfde seizoen krijgen we te zien hoe de oppersuperheld Homelander de scepter zwaait, en is het aan de Boys om hier voor eens en voor altijd een stokje voor te steken. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien op Amazon Prime Video . Voor de rest van het seizoen zul je wekelijks geduld moeten hebben.

Star Wars: Maul – Shadow Lord seizoen 1 (Disney+)

Star Wars-fans hebben sinds Disney de eigenaar is van de franchise bepaald geen gebrek aan nieuwe content gehad, maar toch keken veel fans reikhalzend uit naar deze nieuwe animatieserie. Darth Maul is dan ook een van de populairste personages uit de reeks, en met Maul – Shadow Lord krijgt het personage zijn eigen serie. Een jaar na de Clone Wars krijgen we te zien hoe de gevelde Sith Lord Maul zijn criminele organisatie weer opbouwt en op planeet Janix op zoek gaat naar een nieuwe leerling. Met indrukwekkend animatiewerk moet Star Wars: Maul topvermaak voor de Star Wars-fans bieden.

For All Mankind seizoen 5 (Apple TV)

Vorige week kwamen we er niet aan toe om hem mee te nemen in de streamingtips, maar elk nadeel heeft zijn voordeel: wanneer je dit leest staan er in ieder geval al drie afleveringen van het vijfde seizoen van For All Mankind klaar op Apple TV! In deze serie wordt een alternatieve tijdlijn geschetst: hoe zou de ruimtevaart zich ontwikkelen wanneer de Russen eerst voet op de maan zetten? Elk seizoen licht daarbij een nieuw decennium uit, en in dit vijfde seizoen zijn we alweer in de jaren tien van deze eeuw terechtgekomen. De mensheid heeft inmiddels al een complete kolonie op Mars gebouwd, en begint zich zelfs af te zetten tegen de aarde. Dat zorgt logischerwijs voor flink wat spanningen.

The Testaments seizoen 1 (Disney+)

Krijg jij ook niet genoeg van The Handmaid’s Tale, ook al is de serie nu voorgoed voorbij? Geen nood: The Testaments volgt de geprezen serie op en gaat verder waar het origineel gebleven is. Net zoals The Handmaid’s Tale gebaseerd was op het gelijknamige boek van Margaret Atwood, zo volgt The Testaments ook het vervolgboek van de schrijfster.

We keren hierin terug naar Gilead, een nieuwe republiek in de Verenigde Staten waar de overgebleven vruchtbare vrouwen worden gereduceerd tot fokvee voor hooggeplaatste mannen. We volgen een drietal nieuwe personages: Daisy, Agnes en Becka, die op een speciale school worden voorbereid op hun leven als echtgenotes. Daarbij zien we een oude bekende terug: de gevreesde Aunt Lydia (wederom gespeeld door Ann Dowd). De eerste drie afleveringen zie je nu op Disney+ , daarna is het wekelijks wachten geblazen.

Outcome (Apple TV)

De nieuwe Apple TV-film Outcome heeft in ieder geval zijn sterrencast mee: Keanu Reeves, Cameron Diaz en Jonah Hill zijn allen te zien in deze zwarte comedy. Hierin volgen we Reef Hawk, een acteur die de drank heeft afgezworen en zijn carrière op een laag pitje heeft gezet om zijn nieuwe huis te bouwen. Wanneer iemand hem probeert te 'cancelen' met een mysterieuze video, probeert hij iedereen die hij in zijn verleden slecht heeft behandeld om vergiffenis te vragen in een poging er achter te komen wie de chanteur is.

