Het is een dystopisch verhaal dat in 1954 werd verteld door William Golding, maar nu wordt herverteld op Netflix in een mini-serie: Lord of the Flies. Netflix heeft de trailer gedeeld in Amerika, maar in Europa is hij er nog niet. Wel heeft iemand anders hem online gezet, dus je kunt hem alsnog bekijken.

De serie is gemaakt door Adolescence-maker Jack Thorne en we zien hierin hoe een groep Engelse schooljongens op een onbewoond eiland terechtkomen en daar moeten overleven. Het gaat er allemaal niet bepaald even vriendelijk aan toe en de trailer geeft dan ook een vrij onaangenaam gevoel. "De lucht wordt donker en het beest is dichtbij," wordt er aan het begin gezegd.

De cast bestaat uit onder andere Winston Sawyers, Ike Talbut en Thomas Connor. Lox Pratt is erin te zien, net als David McKenna.