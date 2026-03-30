De man die sneller schiet dan zijn schaduw is terug - en dit keer als een Franse livé-action serie op Disney+.

Lucky Luke. Voor wie opgroeide met de stripboeken van Morris is die naam genoeg om een glimlach tevoorschijn te toveren. De Belgische tekenaar Maurice De Bevere bedacht de eenzame cowboy in 1946, en sindsdien zijn de albums wereldwijd tientallen miljoenen keren verkocht. Er waren tekenfilms, een live-action serie met Terence Hill (1991) en een speelfilm met Jean Dujardin (2009). En nu is er dus een gloednieuwe Franse serie, te zien op Disney+.

Het verhaal

Lucky Luke ontmoet de eigenzinnige achttienjarige Louise, wier moeder op mysterieuze wijze is verdwenen. Hij besluit haar te helpen in haar zoektocht - maar wat begint als een persoonlijk avontuur door het Wilde Westen, groeit al snel uit tot iets veel groters. Per ongeluk brengen de twee een gevaarlijk complot aan het licht dat de hele Amerikaanse geschiedenis kan veranderen. En dat Luke terugbrengt naar de oorsprong van zijn eigen legende.

Verwacht spannende duels, achtervolging, knokpartijen en bekende figuren als De Daltons, Billy the Kid en Calamity Jane. De serie telt acht afleveringen.

De cast

Alban Lenoir (bekend van Last Bullet) speelt Lucky Luke. Billie Blain vertolkt Louise. Verder zijn onder anderen Jérôme Niel als Joe Dalton, Camille Chamoux als Calamity Jane en Victor Le Blond als Billy the Kid te zien. Regie is in handen van Benjamin Rocher.

Nostalgie met een nieuw jasje

Lucky Luke is een van die stripfiguren die generaties overspant. De strips van Morris - later aangevuld door René Goscinny, de man achter Asterix - staan bekend om hun humor, woordspelingen en scherpe knipogen naar de geschiedenis. Die mix van actie en ironie lijkt zich goed te vertalen naar een live-action format.