Netflix introduceert VOID, een AI-videotool waarmee je beelden kunt bewerken. Het idee is dat de interactie tussen objecten wijzigt, dus als je bijvoorbeeld een auto in beeld hebt, dan kun je suggereren dat we die auto toch net even wat meer naar rechts zetten. Dat is met fotografie allang niet meer zo speciaal met AI, maar in video is dat anders.

Netflix maakt het beschikbaar via de Apache 2.0-licentie en er worden diverse taalmodellen gebruikt om de tool te laten werken. Het gaat onder andere om Kubric van Google en Humoto, maar ook SAM2 van Meta en Gemini worden ingezet om VOID te laten werken. Het heet VOID, wat staat voor Video Object and Interaction Deletion. Het kan ver gaan: als er twee auto’s frontaal botsen, dan kun je die ene auto weghalen en rijdt die andere gewoon door.

Dus het is niet zo dat je alleen één object verplaatst dat dan verder gaat met zijn leven: het verplaatsen van dat ene object beïnvloedt dus ook de andere objecten. Een ander voorbeeld is een soort domino D-Day, waarbij je in principe een video hebt waarbij alle steentjes een voor een vallen. Haal je er echter twee domino’s tussenuit, dan zou de rest niet meer moeten vallen. In elke andere videobewerkingstool zou dat natuurlijk gewoon doorgaan, maar omdat hierbij objecten los worden gezien, stopt het dus wel bij de stenen die je hebt weggehaald.

Open source

Je kunt eerst iets weghalen, en vervolgens gaat er dan een andere laag overheen die kijkt naar de rest. Daarnaast is er een tweede ronde die visuele fouten weghaalt. Er zijn wel andere videotools die dit ook kunnen maar het zijn er niet heel veel. Netflix lijkt het niet zelf te gaan gebruiken voor zijn series en films, maar het zou meer wetenschappelijk zijn ingestoken. Het is ook openbaar beschikbaar, want je kunt het via Hugging Face gewoon downloaden. Je mag het model zelf zelfs aanpassen als je wil, dus het is een open source-cadeautje van de streamingdienst.