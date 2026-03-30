Harry Hole is eindelijk op het scherm - en het wachten was de moeite waard.

De boeken van Jo Nesbø zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen keer verkocht. De verfilmingen waren tot nu toe een ander verhaal - wie The Snowman (2017) met Michael Fassbender heeft gezien, weet dat. Maar met Detective Hole, een negendelige Netflix -serie die deze week in première ging, lijkt Nesbø het zelf wél goed te doen. Hij is niet alleen de schrijver, maar ook creator en showrunner.

Het verhaal

De serie is gebaseerd op The Devil's Star, het vijfde boek uit de Harry Hole-reeks. In Oslo vindt een reeks rituele moorden plaats, en de briljante maar kapotte detective Harry Hole (Tobias Santelmann) wordt op de zaak gezet. Tegelijkertijd probeert hij zijn corrupte collega Tom Waaler (Joel Kinnaman) te ontmaskeren — iemand die achter een onberispelijke gevel een eigen agenda verbergt. Twee mannen, één moreel verrot systeem, en de vraag wie er het meest kwijt is aan zichzelf.

De cast

Santelmann is uitstekend als de zelfdestructieve Hole: iemand die zich meer op zijn gemak voelt bij een lijk dan bij een kop koffie. Kinnaman is zijn tegenhanger - koelbloedig, ambitieus en overtuigend sinister. Pia Tjelta speelt Rakel, Hole's partner. De serie is gefilmd op tientallen echte Oslolocaties, wat de sfeer flink ten goede komt.

Bijzonder detail: de filmmuziek is gecomponeerd door Nick Cave en Warren Ellis. Nesbø zelf noemt het "surreal and absolutely right."

Is het goed?

De kritiek is overwegend positief - 100% op Rotten Tomatoes bij de eerste reviews. Recensenten noemen de serie moody, goed gespeeld en atmospherisch, al vinden sommigen negen afleveringen iets aan de lange kant. Maar voor fans van Nordic noir is dit precies wat ze zoeken.