Nieuwe Scandinavische thriller op Netflix, Wisting, spanning tot de laatste minuut

Naast hoofdrolspeler Sven Nordin in de rol van William Wisting en komen we ook Carrie-Anne Moss tegen als FBI-agente. Filmliefhebbers herkennen haar gelijk als Trinity uit de The Matrix (1999) en recentelijk als de actrice uit Jessica Jones, uit de Marvel reeks. Carrie-Anne Moss geeft in de serie Wisting gestalte aan Maggie Griffin, een FBI-agente die William Wisting samen met haar collega komt helpen bij het onderzoek en de jacht op een Amerikaanse seriemoordenaar die in Noorwegen zit ondergedoken.

Liefhebbers van Scandinavische thrillers kunnen hun hart weer ophalen aan de serie Wisting. Deze thriller claimt gelijk de duurste televisiedrama serie te zijn welke is geproduceerd in Noorwegen. De serie bestaande uit tien afleveringen is gebaseerd op twee boeken van oud-politieman Jørn Lier Horst, The Caveman (2012) en The Hunting Dogs (2013). De serie heeft door het verhaal en de rolbezetting een internationaal tintje gekregen.

Wisting en de jacht op een seriemoordenaar

Verborgen in de sneeuw, ergens onder een boom bij een kerstboomboerderij in de buurt van het Noorse Larvik wordt het lichaam van een man wordt gevonden. Het onderzoek naar de vermoorde man wordt gedaan door een onderzoeksteam van inspecteur William Wisting. Vingerafdrukken op een kaart koppelen de dood van de man aan de Amerikaanse seriemoordenaar Robert Godwin, een die al meer dan 20 jaar op de vlucht is. Volgens de FBI is hij mogelijk gevlucht naar Larvik en "verstopt in het volle zicht", nadat hij de identiteit van een plaatselijke bewoner heeft aangenomen die hij meer dan aannemelijk heeft vermoord.



De FBI stuurt stuurt twee experts, special agent Maggie Griffin en John Bantham (Richie Campbell), naar Larvik om het Noorse onderzoek te ondersteunen. Zij moeten echter hun aanwezigheid nadrukkelijk geheim houden om te voorkomen dat ze de moordenaar waarschuwen van wie ze vrezen dat deze weer op de vlucht slaat. De dochter van Wisting, Line (Thea Green Lundberg), journaliste bij de lokale krant werkt aan een verhaal over hun overleden buurman Viggo Hansen, die alleen in zijn huis is gestorven en daar 3 maanden heeft gelegen. Onwetend opent haar onderzoek verbanden met het politie-onderzoek naar Robert Godwin en wordt ze van onderzoeker een doelwit. Het contact tussen Line en special agent John Bantham, brengt echter zijn dekking in gevaar. Ondertussen ontdekt de politie de belangrijkste moordplek van de seriemoordenaar, en worden veel meer dode lichamen gevonden. De jacht op Godwin is geopend en verhuist verder naar Zweden. Wisting en Griffin jagen de moordenaar op wat eindigt in een dramatische climax.

Dit artikel krijgt later nog een update vanwege het vervolg van de serie en het tweede boek 'The Hunting dogs' van Jørn Lier Horst. Wisting is een spannende serie en meer dan de moeite waard om te gaan kijken. Je zult wederom moeten inhouden om niet te gaan bingen want Wisting slurpt je letterlijk op.