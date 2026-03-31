De Zuid-Koreaanse filmindustrie is al jaren een van de hofleverancier van gitzwarte topcinema. Wij zetten vijf geprezen films uit het land voor je op een rij die je minstens een keer gezien moet hebben.

In Nederland zijn we vooral gewend om films uit de Verenigde Staten te bekijken. Dat is niet zo gek ook, want Hollywood pompt het ene na het andere spektakel eruit. Voor kijkers die niet per se Engelstatig acteerwerk op hun scherm hoeven te aanschouwen, is er echter nog een hele wereld aan filmvermaak te verkennen.

Een van de landen die al jaren de ene na de andere filmklassieker leveren, is Zuid-Korea. Het land heeft een levendige filmindustrie. Waar de afgelopen decennia vooral fanatieke filmfans hier ook genoten van al het moois dat het land op filmgebied te bieden heeft, krijgt de Zuid-Koreaanse cinema ook steeds meer voet aan de grond bij het grote publiek.

De fijnproever zal de meeste van onderstaande films al wel kennen, maar voor iedereen die een eerste duik wil nemen in het aanbod van de Zuid-Koreaanse filmindustrie hebben we vijf absolute kijktips op een rij gezet. Hou er wel rekening mee dat stalen zenuwen en een tolerantie voor heftig filmgeweld in veel gevallen wel een vereiste zijn.

Oldboy

De absolute klassieker die al jarenlang in één adem genoemd wordt met Zuid-Koreaanse cinema is Oldboy, de door Park Chan-wook geregisseerde film die in 2003 verscheen. Hierin volgen we Oh Dae-su (gespeeld door geprezen acteur Choi Min-sik), die vijftien jaar lang gevangen wordt gehouden zonder dat hij weet door wie of waarom.

In het begin van de film krijgen we mee hoe Oh Dae-su langzaam maar zeker doordraait tijdens zijn gevangenschap. Wanneer hij na vijftien jaar plots vrijgelaten wordt, zint hij op wraak. Bewapend met een hamer en allerlei andere objecten die hij kan vinden, vecht hij zich een weg naar zijn ontvoerder. Daar heeft hij maar vijf dagen voor, want de kidnapper claimt dat hij na vijf dagen zelfmoord zal plegen zodat Oh Dae-su nooit achter zijn identiteit komt. De plottwist aan het einde van de film is daarbij legendarisch!

Oldboy is overigens door Hollywood van een remake voorzien, maar de Zuid-Koreaanse versie is veel beter. Zorg dus dat je die erbij pakt. De film kan gehuurd worden op Videoland en Pathé Thuis.

Train to Busan

In Zuid-Korea kan men ook prima zombiefilms maken. Wat heet: deze film van Yeon Sang-ho uit 2016 wordt gezien als een van de beste moderne zombiefilms. Juist de insteek is hier origineel: het grootste gedeelte van de film speelt zich af in een trein op het Koreaanse hogesnelheidsnetwerk van Seoel naar Busan. Wanneer er plots een zombie-uitbraak plaatsvindt doordat een enkele vrouw met een verwonding op de trein stapt, breekt er complete chaos uit.

Train to Busan is te huur bij Amazon Prime Video en Pathé Thuis.

Parasite

De laatste jaren kennen veel mensen de Zuid-Koreaanse cinema vooral van Parasite. Dat is ook niet zo gek: in 2020 won Parasite als eerste niet-Engelstalige film de Oscar voor beste film. Parasite geeft dan ook op een heerlijk spannende en tegelijk humoristische wijze kritiek op kapitalisme en het moderne kastensysteem.

In de film volgen we het koppel Kim Ki-taek en Chung-sook, die samen met hun zoon en dochter in een piepklein kelderflatje wonen in Seoel. Wanneer een vriend van de familie de zoon de mogelijkheid geeft om als bijschoolleraar te werken bij een rijk gezin, infiltreren zijn ouders langzaam maar zeker het peperdure huis van dit gezin, met alle gevolgen van dien. Het ene moment zit je al nagelbijtend te kijken naar hetgeen dat zich op het scherm ontvouwt, terwijl je het volgende moment een verbaasde lach niet kunt onderdrukken. Parasite is dan ook een indrukwekkende zit.

Parasite is te zien via HBO Max en Videoland.

I Saw the Devil

Koreaanse films en wraak: noem een meer iconisch duo. Net als Oldboy draait ook I Saw the Devil om wraak. Hierin zien we hoe de verloofde van NIS-agent Kim Soo-hyun (gespeeld door Lee Byung-hun) bruut vermoord wordt. Soo-hyun zet dan ook alles op alles om de moordenaar van zijn geliefde te vinden. Wat volgt is een intens kat-en-muisspel waarbij je meer dan eens twijfelt over wie van de twee écht de slechterik is. Net zoals zoveel Koreaanse films is een sterke maag zo af en toe een vereiste om deze spannende zit te doorstaan.

I Saw the Devil is op dit moment niet beschikbaar op Nederlandse filmdiensten. Wel is de dvd te koop in verschillende online winkels.

No Other Choice

Vooruit, nog een film van Park Chan-wook (de regisseur van Oldboy) dan. No Other Choice is zijn meest recente wapenfeit, en de vorig jaar uitgekomen film combineert zoals zoveel Zuid-Koreaanse cinema weer die typische humor met het nodige geweld. Met een focus op werkeloosheid is de film in de huidige maatschappij ook nog eens enorm relevant.

No Other Choice draait om Man-su, die jarenlang met veel plezier bij een papierbedrijf werkt en met zijn gezin van de nodige luxe geniet. Wanneer het papierbedrijf echter door een Amerikaans bedrijf wordt overgenomen worden er banen geschrapt, waaronder die van Man-su. Al snel komt hij er achter dat het haast onmogelijk is om nieuw werk te vinden, tot hij een idee krijgt: hij spoort de andere sollicitanten die op vacatures reageren op en probeert ze om het leven te brengen, zodat hij de beste kandidaat is.

No Other Choice kan gehuurd of gekocht worden via Apple TV.

Natuurlijk is dit maar een kleine greep uit het gigantische aanbod aan Zuid-Koreaanse filmtoppers. Van Memory of Murder en The Host tot Sympathy for Lady Vengeance en The Handmaiden: na de bovenstaande vijf films ligt er nog genoeg interessants op de kijkstapel. Geniet er van!