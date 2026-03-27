Daredevil: Born Again seizoen 2 (Disney+)

Daredevil was volgens velen de beste Netflix Marvel-serie. Fans sprongen dan ook een gat in de lucht toen bleek dat de serie al die jaren na annulering een vervolg kreeg in de vorm van Daredevil: Born Again. Het wachten heeft geloond: het eerste seizoen van Born Again voelde tegelijkertijd als thuiskomen, en als een frisse nieuwe wind voor fans van de blinde superheld die in Hell’s Kitchen tuig aanpakt.

Het tweede seizoen is deze week van start gegaan op Disney+ , waardoor we wekelijks weer voor de buis gekluisterd kunnen zitten om te zien hoe Matt Murdock (nog altijd gespeeld door Charlie Cox) probeert zijn leven als advocaat op te bouwen. Ondertussen probeert hij een vuist te maken tegen misdaadbaas Wilson Fisk – inmiddels de burgemeester van New York City. Daarbij keert Jessica Jones – net als in de Netflix-serie gespeeld door Krysten Ritter – terug om Matt een handje te helpen.

Anaconda (Netflix)

Anaconda was een avontuurlijke film uit 1997 waarin een gigantische slang een filmcrew in het regenwoud teistert. Het is precies die film die Doug (Jack Black) en Griff (Paul Rudd) van een remake willen voorzien in deze hilarische comedy uit 2025. Het concept is daarbij erg meta: het duo heeft als grote droom het origineel opnieuw te maken en vertrekken daarom zelf naar het regenwoud… waar ze natuurlijk een echte anaconda tegen het lijf lopen, met alle gevolgen van dien.

Bait seizoen 1 (Amazon Prime Video)

In de nieuwe Amazon Prime -comedyserie Bait volgen we het personage van Riz Ahmed (Sound of Metal, Venom). Als jonge acteur krijgt hij de kans om auditie te doen voor een rol in de nieuwe James Bond-film. Wanneer de pers er lucht van krijgt en inkopt dat hij de nieuwe James Bond wordt, verandert zijn leven al snel in een chaotische opstapeling van ongemakkelijke situaties. Grappig genoeg gaf Ahmed onlangs in een interview aan best écht de rol van de beroemde geheim agent te willen spelen, dus we kunnen Bait meteen als zijn auditie voor de rol zien. Wederom lekker meta dus!

The Madison seizoen 1 (SkyShowtime)

Yellowstone-fans opgelet: een van de makers van die serie - Taylor Sheridan – levert met de zes afleveringen die het eerste seizoen van The Madison telt zijn nieuwste wapenfeit af. In deze serie, die nu in zijn geheel te zien is op SkyShowtime , volgen we de Clyburn-familie, die oorspronkelijk uit New York komt maar naar de natuurlijke omgeving nabij Montana verhuist om bij te komen van een tragische gebeurtenis. Daarbij spelen acteerkanonnen Michelle Pfeiffer en Kurt Russell de ouders van het gezin, dus aan puik acteerwerk in dit indrukwekkende drama geen gebrek.

For All Mankind seizoen 5 (Apple TV)

In For All Mankind krijgen we een alternatieve geschiedenis te zien waarbij niet de Amerikanen, maar de Russen als eerste op de maan landen. Dit verandert het verloop van de ruimtevaartgeschiedenis compleet, en elk seizoen spoelt een decennium vooruit om te tonen hoe de mensheid zich verder ontwikkelt. In het vijfde seizoen, dat nu op Apple TV is begonnen en elke week een nieuwe aflevering krijgt, gaan vooral de perikelen tussen de kolonie op Mars en de aarde door. En ben je daarna nog niet klaar met For All Mankind, dan is er goed nieuws: er komt zowel een laatste, zesde seizoen, alsmede een spin-off genaamd Star City die eind mei van start gaat.

