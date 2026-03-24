Er gaat tegenwoordig geen week meer voorbij zonder dat we van een nieuwe hackersaanval horen. Deze keer is Crunchyroll, een streamingdienst voor anime, de pineut.

De hackers in kwestie zouden op 12 maart toegang hebben gekregen tot het account van een medewerker van de Crunchyroll-helpdesk, zo meldt BleepingComputer . Vervolgens is er op die computer malware geïnstalleerd, zodat men toegang kreeg tot diverse werkomgevingen van Crunchyroll, waaronder Slack en Google Workspace.

Gestolen data

Daarbij moet gezegd worden dat Crunchyroll zijn helpdesk uitbesteedt aan het bedrijf Telus International, en dat de werknemer die gehackt is daar dus voor werkt. Daar zullen de leden van de streamingdienst geen boodschap aan hebben. Er zijn volgens de hackers namelijk 8 miljoen helpdesktickets gestolen.

Via die helpdesktickets hebben ze zo’n 6,8 miljoen emailadressen verkregen. Ook zou in de gestolen data te zien zijn wat de inlognamen van deze leden zijn, alsmede hun IP-adressen en locaties. De hackers zouden ongeveer 24 uur toegang tot de systemen van Crunchyroll hebben gehad, waarna hun toegang werd ontzegd.

Losgeld

Zoals wel vaker het geval is bij hacks – zo ook bij de Odido-hack eerder dit jaar – willen de hackers nu geld zien van Crunchyroll. Om precies te zijn 5 miljoen dollar, anders zullen ze de gegevens openbaar publiceren. De meeste bedrijven gaan niet in op dergelijke claims, al moet gezegd worden dat hackers de gestolen data meestal niet publiceren als ze wel betaald krijgen. De kans dat Crunchyroll gaat betalen is gezien eerdere vergelijkbare situaties klein.

Crunchyroll

Crunchyroll is een zeer populaire streamingdienst voor met name uit Japan afkomstige content, waaronder dus anime. De streamingdienst biedt anime als One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia en Attack on Titan aan. Sinds begin dit decennium is Sony de eigenaar van het bedrijf.

Hackers slaan regelmatig toe

Aangezien een aanzienlijk deel van ons dagelijks leven zich digitaal afspeelt, nemen de hackersaanvallen ook alleen maar toe. Eerder dit jaar werd bijvoorbeeld telecomprovider Odido gehackt , waarbij de data van miljoenen Nederlandse abonnees buit werd gemaakt.

Ook die hackers vroegen losgeld aan Odido, maar dat weigerde het bedrijf te betalen . Het resultaat was dat de data van miljoenen mensen online kwam te staan, wat breed werd uitgemeten in de media.