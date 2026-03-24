ThuisbatterijSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
for all mankind

For All Mankind gaat stoppen na het zesde seizoen

Entertainment24 mrt , 18:55doorLaura Jenny
We hebben net de trailer voor het vijfde seizoen For All Mankind gekregen van de entertainmentgoden, maar nu horen we wat minder goed nieuws over de sci-fi-serie van Apple TV: het gaat stoppen na het zesde seizoen. Dat is goed nieuws en slecht nieuws.

For All Mankind

Het betekent waarschijnlijk dat er wel een goed einde aan de serie kan worden gebreid, dus dat is positief. Minder leuk is natuurlijk dat het stopt, want het is een van de topseries van Apple TV. De serie startte in 2019 en was een van de lanceerseries voor Apple TV. Het draait er allemaal om wat er met de ruimte was gebeurt als het de Sovjets waren die eerder op de maan waren geland dan de Amerikanen. Een mooie alternatieve geschiedenis dus.
Je had op zich het nieuws over het stoppen na seizoen 6 kunnen zien aankomen: het begon allemaal in 1969, maar seizoen 5 is al in 2010. Hopelijk zien we in het zesde seizoen een kleine glimp van de toekomst.
De officiële uitleg van seizoen 5 luidt: "Happy Valley is uitgegroeid tot een bloeiende kolonie met duizenden inwoners en vormt de uitvalsbasis voor nieuwe missies die ons nog verder het zonnestelsel in zullen voeren. Maar nu de naties op aarde wet en orde eisen op de Rode Planeet, neemt de spanning tussen de bewoners van Mars en hun voormalige thuisland verder toe."
Het vijfde seizoen van For All Mankind is vanaf 27 maart op Apple TV te bekijken. En er komt een spin-off genaamd Star City die op 29 mei start.

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading