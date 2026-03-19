Terwijl we allemaal naarstig afwachten tot we naar de bios kunnen voor Toy Story 3, komt Disney met twee aankondigingen om ook vast in het achterhoofd te houden. Zo komt de Pixar-animatiefilm The Incredibles terug met The Incredibles 3: de film verschijnt in juni 2028. Daarnaast komt er een vervolg op de live actionvariant van Lilo & Stitch, namelijk Lilo & Stitch 2: die draait in mei 2028 in de bioscoop.

The Incredibles 3

The Incredibles is de film met het superheldengezin in rode pakken: als derde film eenmaal uit komt, is The Incredibles 2 precies tien jaar geleden. Reden voor Disney om Peter Sohn (Elemental) in de arm te nemen en de film te regisseren. Fans van Bob, Helen, Violet, Dash en Jack-Jack (of gewoon Edna Mode natuurlijk) kunnen gerust zijn: Brad Bird die de eerste twee films maakte, keert ook terug maar dan in de rol van scenarioschrijver en producent.

The Incredibles zelf komt alweer uit 2004 en kostte 100-150 miljoen dollar om te maken. Iets dat de film wat dat betreft goed heeft terugverdiend: hij deed het qua bioscoopbezoeken lekker met 631,6 miljoen dollar opbrengst. De film is de derde film van Pixar die in het National Film Registry in de United States Library of Congress te vinden is omdat de film cultureel, historisch of esthetisch belangrijk is geweest.

De film draait om een gezin met superkrachten die te maken krijgen met een superschurk, terwijl ze eigenlijk gewoon een rustig gezinsleven in de suburbs willen leven. Dat gaat echter niet, want er zijn allerlei dingen die in de achtergrond spelen. Gelukkig weten The Increbles met al hun krachten wel wat te doen. En anders is er altijd nog Edna Mode die wat ons betreft misschien wel het meest iconische uit deze film is.

