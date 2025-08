Op deze datum is filmhit Lilo & Stitch op Disney Plus te zien

Lilo & Stitch doet het hartstikke goed in de bioscoop, maar de live action-variant van de populaire tekenfilm moet nu toch wel eens de oversteek gaan maken naar streamingdiensten. De prent is al sinds 21 mei in de bioscoop te zien. Reden voor Disney om aan te kondigen dat Lilo & Stitch vanaf 3 september op Disney Plus staat.

Lilo & Stitch

Het is een van de meest succesvolle films van het jaar en bracht al meer dan 1 miljard dollar in het laatje. Lilo & Stitch doet het knap: de film is namelijk bijna vrijwel dezelfde vertelling als de originele film, die draait om ohana (familie), een buitenaards monstertje en een klein meisje dat erg goed met hem overweg kan. Dat Stitch wel overal voor problemen zorgt, daar lijkt hij met zijn charmante verschijning toch erg goed mee weg te komen.

De film, geregisseerd door Dean Fleischer Camp, komt nu naar Disney+. Je hoeft er een kleine maand op te wachten. Vanaf woensdag 3 september is de film op Disney+ te zien.