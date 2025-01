Disney Tales of Magic in Disneyland Paris is in première gegaan

Op 10 januari is de nieuwe avondshow Disney Tales of Magic in Disneyland Paris in première gegaan. Sinds de première van Disney Dreams! (2012) en Disney Illuminations (2017), zijn de avondshows een must-see geworden voor alle gasten.

Disney Tales of Magic is een gloednieuwe emotionele en magische avondshow in het Disneyland Park, waarbij Main Street, U.S.A. voor het eerst samen met het Kasteel van Doornroosje tot leven komt. Schitterende projecties, mooie verhalen voor jong en oud, innovatieve technologie en een originele soundtrack beloven gasten van alle leeftijden te betoveren. Voor het eerst veroveren Lilo & Stitch Main Street, U.S.A. met een scène over de magie van vriendschap.

Lilo & Stitch

Disney Tales of Magic is geïnspireerd op de geliefde verhalen van Walt Disney Animation Studios en Pixar Animations Studios en presenteert voor het eerst Lilo & Stitch met een scène waarin de magie van vriendschap en moed wordt belichaamd door de onbreekbare band tussen het populaire duo. Ook andere emotionele thema’s worden belicht, zoals het najagen van dromen, het voelen van ware liefde, het koesteren van herinneringen en het gevoel van verbinding.

De reis van Disney Tales of Magic bereikt zijn hoogtepunt met een scène die is gewijd aan Disney Animation’s Encanto, waarin Bruno centraal staat. Het Kasteel van Doornroosje licht op in levendige groene tinten, terwijl energieke Zuid-Amerikaanse muziek het gevoel van verbondenheid met een familie in al zijn vormen viert. Bruno sluit deze betoverende reis af met zowel ontroerende als verenigende noten.

Andere Disney en Pixar verhalen die tot leven komen zijn Toy Story, Binnenstebuiten, Coco, Encanto, Pinokkio, Assepoester, Belle en het Beest, De Leeuwenkoning en WALL-E.

Om de ervaring van de avondshow te perfectioneren, zijn de animaties die op het Kasteel van Doornroosje worden geprojecteerd speciaal ontworpen voor deze show en bieden een grote verrassing: Tim Allen, de originele stem van Buzz, heeft nieuwe dialogen voor de Space Ranger ingesproken.

De show eindigt met een oogverblindende finale die toeschouwers zal boeien met zijn magie en technologische hoogstandjes.