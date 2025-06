Fantastic Four wordt een beetje Incredibles in laatste trailer

The Fantastic Four: First Steps verschijnt al bijna en dat betekent dat het tijd is voor de laatste trailer. Hierin doet Marvel nog een poging om je over te halen de film te gaan bekijken. Daarvoor zet het in dit geval Reed in, ‘vader Fantastic’, die zich ontpopt als een lid van de Incredibles, met zijn elastische lijf.

The Fantastic Four als de Incredibles

De superheldenfilm toont hoe Reed Richards, Sue en Johnny Storm en Ben Grimm het met elkaar moeten opnemen tegen Galactus en Silver Surfer. We zien hoe buigzaam de soms wat streng lijkende Reed kan zijn als het moet, en dat hebben we nog niet eerder gezien. Tenminste, niet in de trailers voor deze film.

Marvel heeft gekozen voor een veilige optie, namelijk Pedro Pascal, die tegenwoordig in elke film of serie zit en razend populair is. Maar laten we ook Vanessa Kirby, Joseph Quinn en Ebon Moss-Bachrach niet vergeten. Al gaan wij misschien vooral voor de retro-futuristische look: wij kunnen onze ogen in ieder geval niet afhouden van de auto’s in deze trailer, als we ze auto’s mogen noemen…

25 juli draait The Fantastic Four: First Steps in de bioscoop.