Nieuwe trailer van The Fantastic Four toont familiedynamiek

Vier astronauten met lef komen anders terug dan ze heengingen. The Fantastic Four vertelt het verhaal van deze helden: hun losse sterktes, maar ook hun stevige ‘familieband’. De Avengers komen altijd samen, maar in de Fantastic Four is dat een wat meer familiaire aangelegenheid en dat zorgt voor een andere dynamiek onder de helden.

The Fantastic Four-trailer

In The Fantastic Four zien we onder andere Vanessa Kirby, Joseph Quinn en Pedro Pascal, als de Invisible Woman, Johnny Storm en Mr. Fantastic, plus nog veel meer. Denk aan Julia Garner als Shallabal en Ralph Ineson als Galactus. Wat wij echter het leukst vinden is de achtergrond waarin de film speelt: de jaren ’60, maar dan wel weer Jetsons-achtig retrofuturisme. In deze film krijgen de helden het aan de stok met Silver Surfer, Galactus en natuurlijk ook wel een beetje met elkaar.

23 juli 2025 verschijnt Marvel-film The Fantastic Four: First Steps in de bioscoop.