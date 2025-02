Werd er AI gebruikt voor de poster van The Fantastic Four?

In The Fantastic Four zien we Reed Richard (Pedro Pascal), Susan Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) en Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) als de fantastische vier: vier superhelden die het als een soort Avengers samen moeten doen, maar lang niet allemaal ‘gewoon menselijk’ zijn.

The Fantastic Four: First Steps

Marvel zit goed met de teaser, daarop zijn de reacties edrg positief, maar de poster, die zou met AI gemaakt zijn. Daar zijn echter de mensen van Marvel het niet mee eens. Een woordvoerder zegt dat er geen gebruik is gemaakt van AI bij het maken van de posters. Dat kan Marvel zeggen, maar er is wel duidelijk van een fotobewerker gebruikgemaakt, gezien de vele gezichten die zich herhalen in de afbeelding.

The Fantastic Four: First Steps draait vanaf 25 juli in de bioscoop.