Dit zijn de leukste kerstcommercials van 2024

Dag Sinterklaasje, hallo kerstman! Het is de hoogste tijd voor de feestdagen: nadenken over je kerstdiner, een feestelijke outfit en natuurlijk helemaal in de stemming komen met de mooiste kerstcommercials. Supermarkten, warenhuizen, ze doen allemaal hun uiterste best om met de allermooiste kerstreclame te komen. Er worden flink wat euro’s tegenaan gegooid, of ponden, want in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk weten ze ook goede kerstreclames te maken die je volledig meeslepen in emoties. Wat opvalt is dat menig merk niet altijd meer kiest voor de emotionele, dramatische vertelling, maar er ook steeds vaker wordt gekozen voor een soort party-reclame of juist iets grappigs met dieren of animatie. Of animatiedieren.

De leukste kerstcommercials van 2024

Bol en HEMA zijn nog in Sinterklaas-sferen: van die twee hebben we nog geen kerstreclame gezien. Dat kan eraan liggen dat veel gezinnen pakjesavond dit weekend vierden. Veel mensen hebben toch de ongeschreven regel dat de kerstboom en kerstkaarten pas mogen nadat Sinterklaas ons land heeft verlaten. Misschien een dezer dagen dus alsnog, maar we hebben nu tijdelijk hun Sinterklaas-commercials geplaatst. Verder is het kerst, kerst en nog eens kerst:

Jumbo

Jumbo heeft natuurlijk altijd Frank ‘Ferdy’ Lammers in zijn commercials, soms zelfs Max Verstappen, en dit jaar is dat wat Lammers betreft niet anders. Ditmaal heeft de hond de hoofdrol en schuift ook Robert ten Brink nog even aan.