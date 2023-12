Supermarkten en warenhuizen zijn er al maanden mee bezig en wij zien er nu het eindresultaat van: de kerstcommercials. Zowel in het buitenland (de Britten zijn er heel goed in) als in het binnenland (HEMA scoort veel punten bij ons dit jaar) zien we dat er weer volop creatief is geweest om een kerstcommercial te maken die harten doet smelten en misschien soms zelfs tranen doet vloeien. Kerstreclames van 2023 Zoals TIME al schreef: 2023 was een jaar waarin er veel donkerte was: veel schaduwen. Een jaar dat kwam met veel angst voor bijvoorbeeld oorlogen, maar ook voor kunstmatige intelligentie. In Nederland zagen we ook de enorme verdeeldheid die vooral sinds de coronajaren erg duidelijk is geworden nog meer vorm nemen in de politiek en dan lijkt ook nog eens alles duurder te worden, wat de tevredenheid van de burger er ook niet groter op maakt. 2023 gaat niet de boeken in als een heel plezierig jaar, maar gelukkig gaan we het jaar wel uit met heel plezierige commercials, waarin het gevoel van verbroedering en samenzijn weer extra wordt benadrukt. Dit zijn de leukste kerstcommercials van 2023.

Alsjeblieft, de definitieve kerstcommercial pic.twitter.com/UFMKjPvPgr — De Speld (@DeSpeld) December 9, 2023

John Lewis We beginnen met John Lewis, want dit Britse warenhuis is meestal de winnaar van de kerstcommercials. Ditmaal gaat het over groei en een Venus Flytrap die wel heel origineel tot leven komt.. Een heel grappige, koddige reclame, maar of die kerst wint? Er is nog veel ander moois.

HEMA We schreven al dat HEMA een goede kerstcommercial heeft dit jaar. Het is een hartverwarmend verhaal over Siepie, de poes van Jip en Janneke, die na zijn avonturen met Sinterklaas toch iets mist in zijn leven. Vooral dat pootje op het raam met die dramatische ‘All by myself’ erachter, weet zowel op de lachspieren te werken als een ‘aaah’ te veroorzaken.

Coca-Cola Het colamerk schijnt de kerstmannenlook te hebben uitgevonden: mede met het idee dat er blijkbaar rond kerst allerlei Coca-Cola-trucks rondrijden met een grote hoeveelheid lichtjes, omdat iedereen tijdens kerstmis blijkbaar cola drinkt. Hoe dan ook, het weet wel weer een schattige commercial te maken waarin inderdaad die bekende kerstman weer voorbijkomt, op een very american manier.

Albert Heijn Supermarkt Albert Heijn kiest dit jaar voor een verhaal over een echte bokslegende, Piet Rozendaal. De supermarkt doet hiermee even afstand van de familie van de supermarktmanager Ilse. Dat past ook niet helemaal bij wat het wil vertellen: een verhaal over ‘Ome Ko’ die tieners de sport leert, maar met zijn eigen dochter geen contact heeft. Gaat hij de kerstdagen alleen doorbrengen, of laten de tieners, en misschien zelfs zijn dochter, dat niet gebeuren? Want, zo stelt de supermarkt: kerst gaat vooral om met wie je om tafel zit.

Plus Plus is van de verzoening dit jaar. Twee broers die elkaar niet meer zien, weten elkaar toch weer te vinden als de een voor de ander… jawel, een kerstdiner klaarmaakt. Plus heeft dit jaar een heel emotionele reclame gemaakt, dus mocht je nog geen tissues bij de hand hebben, dan is het aan te raden die toch even te pakken. Goed eten is samen eten.

Bol. Bol zorgt dit jaar voor een reclame waarin mensen die prikkels niet goed kunnen verdragen centraal staan. Als je hier geen last van hebt, dan is het soms moeilijk je voor te stellen hoe dat moet zijn, maar Bol geeft je daar een klein inkijkje in met zijn kerstreclame. Erg origineel, en leerzaam dus.

Apple Apple heeft een mooie reclame die zonder tekst is, waardoor het een internationaal aantrekkelijke reclame is. Maar vooral is de animatie prachtig, en het achterliggende verhaal daarmee ook. Echt een commercial die je deze kerst niet mag missen.

Tesco Supermarktketen Tesco heeft ook een zeer sfeervolle kerstcommercial, die geen emotioneel verhaal verteld maar wel op een heel leuke manier met een catchy nummer in de achtergrond het bizarre van kerst laat zien.

Kruidvat Kruidvat komt weer met het moderne gezin dat al een tijdje te zien is in zijn commercials, maar ditkeer luizen de kinderen moeders er weer op een andere manier in. Hoewel, het is deze maal wat minder gemeen, en juist heel tof: Kruidvat, of nou ja de kinderen, hebben namelijk niemand minder dat Miss Montreal en Metejoor gestrikt om echt mee te doen. Plus, als je het nummer ‘Sing Along for Christmas’ streamt, dan stort Kruidvat meer geld naar het Armoedefonds. De reclame zelf is misschien niet zo enorm emotioneel, maar de actie die de drogist eraan hangt is dat zeker wel: juist nu.

Vakantiediscounter Peperkoekhuisjes, kerstkaarsen, de boom optuigen: in de kerstreclame van De Vakantiediscounter komen veel traditionele kerstdingen voor, maar dramatisch is het allerminst. Vakantiediscounter is immers meer een humoristisch bedrijf dan eentje die een heel diepe boodschap wil verkondigen en in zijn commercial laat het dat ook zien.

Schoonenberg We hebben het wel over supermarkten en warenhuizen, maar een gehoorapparatenwinkel doet ditmaal ook mee. Schoonenberg Hoorcomfort heeft ook een eigen kerstcommercial gemaakt, waarin vader en dochter samen genieten van hun leven met gehoorapparaat. Een charmante tijdlijn.