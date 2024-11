Kerstcommercials worden kerstfilms waarbij je spullen koopt via je tv

Het is elk jaar weer afwachten welke mooie kerstcommercials er zijn gemaakt. Supermarkten en warenhuizen steken jaarlijks grote budgetten in hun kerstreclames, want in deze speciale periode van het jaar mogen die gezien worden. Misschien is een reclame op zich niet meer genoeg: Walmart maakte een hele film om de kersttijd in te luiden.

Geen kerstcommercial, maar een kerstfilm

In Nederland mag dan het motto gelden: sinterklaas eruit, kerst erin: in Amerika wordt er geen Thanksgiving afgewacht om alles kerstig te maken. Qua reclames zijn er wel voornamelijk Thanksgiving-gerelateerde commercials te zien, maar er worden wel al veel reclames gedeeld die straks te zien zijn. De meest opvallende is die van Walmart: het is een film.

In samenwerking met Roku maakte het Jingle Bell Love, een film waarin allerlei producten voorbijkomen die je vervolgens kunt kopen. Direct, via je televisie. In verschillende delen van het verhaal kun je dan bepaalde artikelen kopen, ongetwijfeld kersttoppers die hard zullen lopen. Business Insider schrijft dat het op het idee kwam nadat het een social media-romcom was begonnen.