Wat is de beste kerstfilm om te kijken?

Het maakt niet uit of het december is, of januari, op streamingdiensten zijn altijd wel kerstfilms te vinden. Je zal er maar net zin in hebben. Maar nu het zelfs buiten al sneeuwt, plus donker en koud is, wordt die behoefte aan rinkelende kerstbellen, een stortvloed aan guirlandes en cliché verhalen over koddige dorpjes groter en groter. Hieronder vind je de DutchCowboys-beoordeling van vele kerstfilms en die wordt ook nog regelmatig geüpdatet. Zo kun je makkelijk bepalen welke kerstfilm je wil kijken.

The Merry Gentlemen

The Merry Gentlemen is een kerstfilm die draait om een jonge vrouw die ‘between jobs’ zit en terugkeert naar waar ze vandaan komt. Eenmaal daar blijkt dat haar ouders wel wat financiële hulp kunnen gebruiken en die wil ze wel geven. Ze komt om een niet heel duidelijke reden op het idee om meerdere mannen te laten strippen en dat blijkt natuurlijk een groot succes. Zeker met die ene man…

Opvallend: Er gaat eigenlijk niks mis. Je zit als kijker te wachten tot het echte verhaal gaat beginnen en er een soort prangende kwestie is, maar het kabbelt een beetje voort omdat vrijwel alles goed gaat.

Positief verrast door: het feit dat er gestript wordt in een kerstfilm. En vooral: dat het geen kwestie is van problemen. De vrouwen van de strippers stellen geen vragen, de mannen zelf hebben banen maar lijken die gewoon achter te laten om te gaan strippen voor het goede doel en het is stiekem best verfrissend dat nou juist over het strippen geen controverse bestaat in de film.

Voorspelbaarheidscijfer: 8

Acteurs: Britt Robertson, Chad Michael Murray en Beth Broderick

Regisseur: Peter Sullivan

Te zien via: Netflix