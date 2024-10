5 nieuwe kerstfilms die in 2024 op Netflix te zien zijn

Het is bijna kerst! Nou ja, niet echt, eerst nog Sinterklaas, maar op Netflix start in november al volop kerst met elke week een nieuwe kerstfilm. Heerlijkheid. Het is nu de klok is verzet veel eerder donker, dus we lusten er wel een. Of vijf. Deze vijf gloednieuwe kerstfilms op Netflix verschijnen dit jaar nog.

1. Meet Me Next Christmas

Christina Milian speelt in Meet Me Next Christmas een vrouw die een leuke man ontmoet en afspreekt hem weer te zien tijdens een concert volgend jaar. Laat het concert nou net uitverkocht zijn… Een tocht om er alles aan te doen die kaartjes voor Pentatonix te krijgen, is precies waar het om draait in deze onvervalste kerstfilm van Rusty Cundieff. Je hoeft er bovendien niet lang op te wachten: 6 november is Meet Me Next Christmas op Netflix te zien.