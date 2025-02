Marvel Phase 6 begint met de teaser van Fantastic Four: First Steps

De Fantastic Four zijn terug in First Steps en we kunnen alleen maar hopen dat de film beter wordt dan de eerdere Fantastic Four. Gelukkig geeft Marvel ons alle ingrediënten om ditkeer wel volop te kunnen genieten van deze groep superhelden. Het zijn namelijk niet de minste acteurs en ze luiden de zesde fase van het Marvel Cinematic Universe in.

Fantastic Four

In de film zien we Pedro Pascal (The Last of Us), Joseph Quinn (Stranger Things), Ebon Moss-Bachrach (The Bear) en Vanessa Kirby (The Crown). En dan is er natuurlijk nog die nieuwe schurk in de vorm van Robert Downey Jr. Of nou ja, hij speelt Dr Doom. Die laatste zien we in deze teaser niet echt, maar wel zien we H.E.R.B.I.E., de hulprobot van de vier helden. Wij zijn vooral onder de indruk van de auto: tof.

Fantastic Four: First Steps draait vanaf 25 juli in de bioscoop.