The Last of Us seizoen 2 verschijnt in april

HBO Max geeft ons eindelijk antwoord op die prangende vraag: wanneer kunnen we The Last of Us seizoen 2 precies verwachten? Hoe weten we hoe het verder gaat met Ellie en Joel? Twee jaar na het eerste seizoen maakt aflevering 1 van seizoen 2 zijn opwachting in april 2025. Eindelijk weten we meer, nadat het tweede seizoen al bijna twee jaar geleden werd aangekondigd.

The Last of Us seizoen 2

Wanneer exact is nog wel onduidelijk, maar er is wel iets anders nieuws om te melden: er is een nieuwe trailer uitgebracht door HBO Max. Hierdoor krijgen we een idee wat we kunnen verwachten in dit tweede seizoen, al zullen niet alle gebeurtenissen even verrassend zijn. De serie is immers gebaseerd op de gelijknamige games van Naughty Dog, dus we weten wel ongeveer wat er in grote lijnen zal plaatsvinden.

April belooft een Last of Us-rijke maand te worden: de PC-versie versie van The Last of Us Part II verschijnt die maand ook.