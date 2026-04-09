Netflix pakt het dit jaar een beetje anders aan met zijn true crime-docu’s, zo lijkt het. Het is iets minder sensatiebelust, ook iets minder over de dader, maar draait juist meer om het leven van het slachtoffer en van nabestaanden. Dat zorgt voor minder krantenkoppen, maar wel voor docu’s die wat beter voelen om te kijken: er zit wat meer hart in. Dit zijn vijf true crime- docu’s die in 2026 op Netflix verschenen en zeer de moeite waard zijn.

The Truth and Tragedy of Moriah Wilson

Gloednieuw op Netflix is de docu over Moriah Wilson, die begint met een vriendin van haar die Moriah vindt in de badkamer: overal bloed. Ze belt 112 en dan zien we precies wat er daarna gebeurde. Maar wat was er nou werkelijk gebeurd? Dat komt naar voren in deze docu. Ditmaal eens niet met allemaal twists, turns en overdrijvingen, maar een iets normalere vertelling over een dood die vooral heel tragisch is. Wij vinden deze manier van true crime-docu’s maken misschien wel iets beter: meer focus op het leven van het slachtoffer, in plaats van dat van de dader. Het is even wat anders, maar dat maakt deze docu wellicht nog meer de moeite waard om eens te kijken

Homocide New York

Verder is er ook een nieuw seizoen van Homicide New York. Hierin zie je in elke aflevering hoe meerdere agenten en nabestaanden een waargebeurd verhaal over een moord in New York bij elkaar puzzelen. Het zijn vooral rechercheurs en aanklagers die terugkijken op de heftigste moordzaken in de Big Apple. Vaak oud, maar soms ook vrij kort geleden. Allemaal zijn het in ieder geval bijzondere verhalen die bij elkaar worden gepuzzeld.

Trust Me: The False Prophet

Eén van de docu’s waarvan mensen het meest geschokt waren dit jaar is Trust Me: The False Prophet. Het gaat om een cul-expert die naar een Amerikaans dorpje gaat om een docu te maken over een lokale community die onder Warren Jeffs leefde, waarschijnlijk een van de meest beruchte cultleiders ter wereld. De cult-expert besluit zich diep in de cult te storten en dan ontvouwt ze genoeg dingen die net als eerst het daglicht niet kunnen verdragen.

Kidnapped: Elizabeth Smart

Het is de absolute nachtmerrie van iedereen met kinderen: je kind van 14 wordt ontvoerd. Leeft ze nog wel, wie heeft haar, waar is ze? Het zijn vragen die een gezin uit Salt Lake City enorm lang hebben beziggehouden. Hoe ga je iemand terugvinden? En dan zijn er ook nog media en politie, waardoor het verhaal ook nog wel eens een heel andere kant op kan zwaaien. Deze documentaire is ook wat minder sensatiebelust, maar laat vooral zien hoe mensen omgaan met zo’n situatie.

En Ven, En Morder

In het Engels heet deze Deense true crime A Friend, A Murderer en het is een heftig verhaal. Het gaat over een aantal gruwelijke misdaden die een heel Deens plattelandsplaatsje in zijn greep hield. Het kostte 8 jaar om de dader te pakken en dat is natuurlijk geen onbekende. Een intense documentaire waarin het ditmaal vooral gaat om de mensen die geconfronteerd worden met een dader in hun midden. Een prachtige, rauwe docu waarin mensen heel eerlijk hebben moeten zijn.