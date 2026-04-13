Gedraaid op 35mm én 65mm film, met Sharon Stone, Natasha Lyonne en ROSALÍA in de cast. Sam Levinson gaat all-in.

Vandaag is het zover: Euphoria seizoen 3 is vanaf nu te streamen via HBO Max . Nieuwe afleveringen verschijnen wekelijks, in totaal zijn het er acht. En wie dacht dat de serie na twee seizoenen zijn plafond had bereikt, krijgt meteen een visueel statement voorgeschoteld.

Groter beeld, grotere wereld

Seizoen drie is de eerste fictieserie op televisie die op grote schaal in 65mm is gedraaid - hetzelfde formaat dat filmmakers als Paul Thomas Anderson en Christopher Nolan gebruiken voor hun epische bioscoopproducties. Maker Sam Levinson werkte nauw samen met cinematograaf Marcell Rév en Kodak om een nieuwe 35mm én 65mm filmemulsie commercieel beschikbaar te maken, speciaal voor dit seizoen van Euphoria.

Het is een bewuste keuze die verder gaat dan esthetiek. Het ruimere beeld weerspiegelt de richting van het verhaal: de personages zijn de middelbare school voorbij en bewegen zich in een grotere, wildere wereld. Dat vraagt letterlijk om meer ruimte in het frame.

Het verhaal

Seizoen drie volgt een groep jeugdvrienden die worstelt met geloof, de mogelijkheid tot verlossing en het probleem van het kwaad. Minder middelbare school-drama, meer existentiële afrekening. Zendaya keert terug als Rue, net als Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie en Maude Apatow.

Nieuw aan de cast zijn onder anderen Sharon Stone, Natasha Lyonne, ROSALÍA, Danielle Deadwyler en - voor wie het zich afvroeg - voormalig NFL-ster Marshawn Lynch . De muziek is van Labrinth, die de vorige seizoenen al van zijn kenmerkende sound voorzag, én van Oscarwinnaar Hans Zimmer.

25 Emmy-nominaties, negen gewonnen

Euphoria is een van de meest bekeken series in de geschiedenis van HBO. De eerste twee seizoenen werden samen genomineerd voor 25 Emmy Awards en wonnen er negen. Seizoen drie wordt dus verwacht met de bijbehorende druk - en de bijbehorende aandacht.

