​Waarom je straks mogelijk Euphoria op Netflix kunt kijken

Amazon Prime was al van plan om zijn series via licentie aan andere streamingdiensten ‘uit te lenen’, maar nu blijkt HBO Max ook iets te bekokstoven met Netflix. Terwijl HBO Max druk doende is om na het samengaan met Discovery de streamingdienst om te gooien, is het datzelfde Discovery dat waarschijnlijk zorgt dat je straks HBO Max-series kunt kijken op Netflix.

Warner Bros Discovery

Deadline laat weten dat er gesprekken plaatsvinden tussen Warner Bros Discovery en Netflix voor het licenseren van HBO-series. Dat kan erg interessant worden, want HBO is al sinds jaar en dag hofleverancier van geweldige series. Game of Thrones, The Sopranos, The Wire, Boardwalk Empire, Euphoria, Sex and the City, om maar iets te noemen.

Het was eerst een soort Filmnet (nu Film1), een betaald kanaal op televisie, maar inmiddels is het ook al meer dan tien jaar een streamingdienst waarop je onder andere de zojuist genoemde series kunt zien, net als bijvoorbeeld het nieuwe The Idol waar The Weeknd aan meewerkt. De reden om dit te doen is dat het meer geld in het laatje brengt.