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Ebenezer

We krijgen meer te zien van Johnny Depp als Scrooge in Ebenezer

EntertainmentdoorLaura Jenny
Met Comic-Con kregen we slechts een teaser, maar nu is er ook een volledige trailer. We zien Johnny Depp als Ebenezer Scrooge en dat is weer zo overduidelijk een rol die hem op het lijf is geschreven: hij is toch op zijn best als hij in een raar typetje kan duiken. Normaliter hadden we ook niet per se heel erg warm gelopen van deze variant op A Christmas Carol, maar door Depp lopen we er toch wel degelijk warm voor.

Ebenezer

De studio heeft gekozen voor een lekker sombere sfeer die doet denken aan iets wat van Tim Burton komt. Alleen is de regie in handen van Ti West, bekend van MaXXXine en Them maar ook heeft hij afleveringen van Poker Face en Widow's Bay gemaakt.
We zien in de trailer een beetje horror een beetje humor: maar we zien vooral Johnny Depp shinen. De film verschijnt op 13 november in de bioscoop, dus dat is niet al te lang meer.

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