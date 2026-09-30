Het is vandaag de Dag van de Podcast . Het grappige aan podcasts is dat mensen er vrij eenkennig in zijn: je luistet vaak die een of twee podcasts die je echt volgt, zonder dat je vaak verder kijkt dan je neus lang is. Dat is niet erg, maar soms is het wel eens tijd voor een nieuwe podcast in de collectie. Met deze vijf podcasts zul je je wel vermaken, denken we.

De Rolstoelrovers

De Rolstoelrovers is een true crime-podcast en als er iets een populair onderwerp is in de wereld van podcasting, dan is het wel die waargebeurde, vreselijke dingen die we elkaar als mensen aandoen. Specifiek de Rolstoelrovers gaat over iets wat iets minder heftig is, maar wel bizar: waarom roofden twee mensen vijftig heiligenbeelden uit kerken? We vinden deze podcast vooral fijn door hoe rap het wordt verteld door Marijn Lansbergen. Ook is het met 6 delen lekker behapbaar.

Zo simpel is het niet

De podcasts van de Universiteit van Nederland kennen we nu allemaal wel (al houden we ervan) ken je Zo simpel is het niet al? Deze podcast laat je bepaalde economische systemen beter begrijpen. Dat klinkt dodelijk saai, maar Marike Stellinga en Maarten Schinkel weten op heel innemende wijze te vertellen hoe het toch zit met die koopkracht, die energietransitie en de woningmarkt. En vooral: ze laten zien wat er totaal niet werkt. Er zijn bovendien al veel afleveringen, maar je kunt een beetje shoppen wat je interesant vindt: belastingen wel, oorlogen niet, of misschien Temu wel, maar robots niet? Het is jouw keuze.

Sextortion

Sextortion klinkt soms iets te veel als een ver-van-ons-bed-show, maar in de podcast van Lars van Eijden en Rik Uilenbroek gaat er waarschijnlijk toch een wereld voor je open. Eentje die misschien ook wel speelt bij dat kind dat je ziet in de bus, of die vrouw die elke dag je broodje scant bij de Appie. Al is de grootste kracht van deze podcast dat Lars een goede vriend is van iemand die werd opgepakt voor de grootschalige sextortionzaak in Borculo. Kortom, het leert je ook iets over wie je misschien wel in je vriendenkring hebt...

We Love Netherlands

Het is natuurlijk heel interessant om meer over de economie en sextortion te leren, maar het mag misschien juist wel wat luchtiger van je. Dat kan hoor. We zijn fan van We Love Nederlands, door Tom en Yannick, die je beter kent als de mannen van Rundfunk. Het gaat over de taal die je dagelijks spreekt, maar dan extra grappig gemaakt door deze heren.

Raaf