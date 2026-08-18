Het kon al langer in NotebookLM (nu Gemini Notebook) van Google, maar nu gaat Reddit er ook mee aan de slag. Het laat je met kunstmatige intelligentie podcasts maken van Reddit-posts. Op die manier kun je toch door Redditen als je bijvoorbeeld in de auto zit of op de fiets.

Podcasts van posts op Reddit

Het is nog een experiment, dus er is nog geen knop om dat automatisch voor een post te doen: het is momenteel alleen mogelijk bij sommige posts. Die worden door AI veranderd in video’s die met AI-stemmen voorlezen wat er in een post staat, waarbij ze ook enkele reacties meenemen. Daar komt wel een groot voordeel van Reddit kijken, want mensen kunnen posts daar natuurlijk omhoog en omlaag stemmen. Reacties die echt goed zijn omdat ze extra context bieden of gewoon heel grappig zijn, staan daardoor bovenaan en die zullen ook het meest interessant zijn als toevoeging aan de podcast

Reddit geeft bij dit soort videopodcasts aan dat het gaat om een echte conversatie die door AI wordt voorgelezen. Het grappige is dat het helemaal niet 100 procent zeker is dat het gesprek helemaal echt is: er wordt immers ook veel AI gebruikt om Reddit- posts en goede reacties te maken. Maar tegelijkertijd wordt de boventoon van de posts en reacties nog steeds door mensen gemaakt, en sowieso geïnitieerd, dus Reddit mag er inderdaad vanuit gaan dat het leeuwendeel een echt gesprek is.

Bordspellen

Een van de posts die voor deze nieuwe functie wordt ingezet is een gesprek uit de bordspellen-Reddit waarin 101 reacties zijn geplaatst. De vraag die de topicstarter stelt is of er nog goede spellen zijn voor een roadtrip, en dan voor volwassenen, dus niet per se voor kinderen. AI gaat niet zomaar alle tekst voorlezen: het legt de vraag uit en gaat dan vertellen wat er zoal is gereageerd. En dat dus ook nog in videovorm, dus niet alleen maar voor de oren.

Reddit is natuurlijk goed in de basis: het is niet voor niets te vinden in de top 10 meestbezochte websites ter wereld. Tegelijkertijd is het platform ook op zoek naar manieren om te innoveren en om te kijken of mensen op meer manieren met elkaar in contact kunnen komen. We zien er ook wel een ander voordeel in: het kan mensen die een taal leren helpen om te begrijpen hoe woorden worden uitgesproken, omdat de AI dat automatisch vast doet. Daarnaast is het ook wel leuk om te kijken hoe ver Reddit gaat met AI en of het echt handig is dat het video’s worden, of dat wellicht alleen iets om te luisteren al goed genoeg zou zijn.