Stratego is tot nu toe een ware hersenbreker geweest voor AI. Het lukte kunstmatige intelligentie
maar niet om de identiteit van bepaalde Strategostukken te ontdekken. Dat is nu anders: het is onderzoekers gelukt om AI een heel slimme speler te maken. Of een valsspeler, het is maar net hoe je het ziet.
Stratego is dat bordspel waarbij je verschillende legermannen en -items onder je hebt: verkenners, spionnen, bommen, majoren, kolonellen en een maarschalk bijvoorbeeld. Het idee is dat je als speler ziet welke pion wat is, terwijl de tegenstander dat moet bedenken om zo in te schatten welke manschappen hij eropuit kan sturen.
Onderzoekers
van Carnegie Mellon, MIT, New York University en Stanford University hebben een AI-systeem gemaakt dat Ataraxos heet en het is in staat om Pim Niemeijer te verslaan. Niemeijer is de beste Stratego-speler ter wereld, en -leuk detail- hij is een Nederlander. Maar daarvoor moest wel een AI-systeem worden gebruikt dat dus duizenden dollar kostte om te trainen.
Het is makkelijker om AI te laten pokeren
dan om het Stratego te laten spelen. Dat komt omdat bij Texas Hold’em bijvoorbeeld maar twee verborgen kaarten zijn, terwijl het bij Stratego 40 stuks zijn. Er zijn dus veel meer combinaties nodig dan de 1.326 stuks van Texas Hold’em. Waar schaken vaak 40 zetten is, daar is het bij Stratego al snel 2.000 zetten.
Het duurde dus lang om de AI te trainen. Ataraxos speelde meer dan 160 miljoen potjes tegen zichzelf om zo te trainen. Het was zo complex dat er een twee neuraal netwerk aan te pas moest komen om te leren bedenken wat de tegenstander heeft staan.
De naam Ataraxos
is afgeleid van het Oudgriekse woord voor een toestand van kalmte. "Het betekent iemand die rustig en onaangedaan is," zegt de onderzoeker. Volgens hem zorgen de structuur van de AI en het ontbreken van menselijke emoties ervoor dat het systeem niet impulsief reageert, "zelfs niet in situaties waarin een mens de controle zou verliezen."
De onderzoekers hebben een geweldige prestatie geleverd, maar ze zijn nog niet klaar. Ataraxos kan namelijk niet vertellen waarom hij doet wat hij doet. Hij moet dus iets transparanter worden gemaakt.