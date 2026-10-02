Stratego is dat bordspel waarbij je verschillende legermannen en -items onder je hebt: verkenners, spionnen, bommen, majoren, kolonellen en een maarschalk bijvoorbeeld. Het idee is dat je als speler ziet welke pion wat is, terwijl de tegenstander dat moet bedenken om zo in te schatten welke manschappen hij eropuit kan sturen.





De naam Ataraxos is afgeleid van het Oudgriekse woord voor een toestand van kalmte. "Het betekent iemand die rustig en onaangedaan is," zegt de onderzoeker. Volgens hem zorgen de structuur van de AI en het ontbreken van menselijke emoties ervoor dat het systeem niet impulsief reageert, "zelfs niet in situaties waarin een mens de controle zou verliezen."

De onderzoekers hebben een geweldige prestatie geleverd, maar ze zijn nog niet klaar. Ataraxos kan namelijk niet vertellen waarom hij doet wat hij doet. Hij moet dus iets transparanter worden gemaakt.

Het duurde dus lang om de AI te trainen. Ataraxos speelde meer dan 160 miljoen potjes tegen zichzelf om zo te trainen. Het was zo complex dat er een twee neuraal netwerk aan te pas moest komen om te leren bedenken wat de tegenstander heeft staan.