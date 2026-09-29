OpenAI heeft tijdens DevDay verschillende nieuwe mogelijkheden aangekondigd, waarbij Dots de meest opvallende aankondiging is. Het gaat om een soort kleurrijke poppetjes die je op je scherm ziet en stiekem een AI-agent zijn. In eerste instantie krijgen alleen mensen met een Pro- en Business Premium er eentje.

Je eigen Dot van OpenAI

Het idee van Dot is eigenlijk niet zo heel anders dan wat een AI-agent kan: hij helpt je met je agenda bijwerken als er een evenement ineens naar voren is gezet, hij kan op Slack feedback geven aan je collega’s en hij kan taken voor je uitvoeren. Je kunt hem ook regels meegeven, zodat hij niet zomaar wachtwoorden gaat veranderen zonder jou eerst om toestemming te vragen.

Je kunt je Dot een naam geven en verder is het een soort kleurrijk vormpje waarmee je bijvoorbeeld ook kunt bellen en appen, mocht je dat prettiger vinden werken. Dots zijn overduidelijk een reactie op Muse van Meta, wat deze maand al op miljoenen downloads kon rekenen. Of misschien is het toch vooral een manier om AI-agents, die recent toch wat minder positief in het nieuws waren, letterlijk en figuurlijk een vriendelijker gezicht te geven?

GPT-6.1 Sol

Verder was de presentatie een tikkeltje rommelig: er gingen verschillende demo’s helemaal verkeerd en het was elke keer een opluchting als het toch wel lukte. Verder heeft OpenAI aangekondigd dat GPT-6.1 Sol officieel verschijnt. Het noemt het intelligentie op ‘bijna Astro-niveau’ voor een vijfde van de prijs. Het gaat om een upgrade van GPT-6 Sol waarbij vooral agentic programmeren en kantoortaken zijn verbeterd. Het idee is dat ontwikkelaars binnen hetzelfde budget krachtige agents kunnen bouwen. Gecachete invoer kost 0,10 dollar per 1 miljoen tokens en dat is 95 procent minder dan mensen gewend zijn. Mensen met Plus, Pro, Business, Enterprise en Education kunnen GPT-6.1 Sol in Codex and Work vanaf nu gebruiken. Later komt ChatGPT daar ook bij.

Tot slot heeft OpenAI ook laten weten dat ChatGPT op dit moment 1,2 miljard gebruikers heeft en dat het zijn duurste abonnement ooit beschikbaar maakt: ChatGPT Pro kost 500 dollar (!) per maand. Het idee is dat het ultrasnel is en dat het bedoeld is voor workloads waarbij snelheid van belang is. Codex- en Work-apps kunnen 300 tokens per seconde genereren en daarmee kunnen ze taken sneller uitvoeren. Ook wordt het vorige duurste abonnement, die van 200 dollar per maand, iets minder aantrekkelijk: ze mogen nog maar 20x gebruiken wat mensen krijgen die 500 dollar per maand betalen.