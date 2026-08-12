We weten dat AI-agents van OpenAI hebben gezorgd voor een hack van Hugging Face , wat voor veel opschudding zorgde. Ook op kleinere schaal komen er bijzondere situaties voor door AI-agents die misschien iets te ver gaan. Zo is er nu eentje die een fitnesslocatie heeft gehackt om zo te zorgen dat zijn eigenaar toch een plekje kreeg in de pilatesles. Het lijkt wel een verhaal van de Speld, maar het is echt.

Hack je pilatesles

Andrew Bird uit Melbourne dacht: hey, lekker, even een sportlesje nemen. Maar: sommige sportlesjes zitten snel vol en dat gold blijkbaar ook voor de pilatesles die hij op het oog had. Hij had een AI- agent een taak gegeven om te kijken of die hem toch dat lesje in kon krijgen, maar al gauw bleek dat de behulpzaamheid van de AI-agent wel erg verregaande vormen aan nam.

Normaliter gebruikte Bird zijn AI-agent vooral om zijn mail te doen, zijn agenda in de gaten te houden en restaurants te boeken. Nu dacht hij echter: ik geef hem eens een andere taak. Bird is zelf AI-technoloog, wat het logischer maakt dat hij een AI-agent zou gebruiken. Tegen ABC zei hij dat hij gebruik maakte van OpenClaw, waarbij hij Anthropic Claude Opus 4.6 aanstuurde via WhatsApp en het zo allemaal opdrachten gaf die de AI vervolgens uitvoerde.

Verantwoord omgaan met AI-agents

Toen er eenmaal een taak binnenkwam om een plekje in de gym te krijgen, ging de AI-agent dus iets te ver. Bird had hem geen opdracht gegeven om te hacken , maar dat was een conclusie die de AI-bot zelf had genomen: dit is hoe hij wel het klasje in zou komen. De AI-agent had gehackt, de aanmelding van een ander lid van de gym geannuleerd en op die manier ruimte gemaakt voor zijn eigenaar.

Het grappige is dat Bird te horen kreeg dat het niet ongedaan kon worden gemaakt, toen hij aan de AI-agent vroeg of die kon zorgen dat de rechtmatige persoon zijn of haar plekje weer terugkreeg. Bird ziet het maar als een goede les om je verantwoordelijkheid te dragen in interacties met AI-agents. Maar of die ene persoon nou ooit nog het pilatesklasje heeft kunnen doen is onbekend.