Spijtig nieuws voor mensen die recent iets op Steam hebben gekocht: je data ligt waarschijnlijk op straat. Althans, alleen als je iets fysieks hebt gekocht, zoals een Steam Machine, want ook Valve werkt met CEVA Logistics, het bedrijf dat afgelopen week volop in het nieuws was omdat het ene na het andere bedrijf datalekken meldt. Bijenkorf, Bol, ING, Ajax, Ace & Tate: ze gingen Valve allemaal voor.

Datalek voor Steam-klanten

Het is dus gelukkig geen probleem bij mensen die digitale aankopen op Steam hebben gedaan, maar het is toch rot dat als je een fysiek product hebt besteld, je naam, adres, telefoonnummer mailadres en je bestelling op straat ligt. Valve adviseert verder hetzelfde als de andere bedrijven die met CEVA Logistics werken: wees extra alert op phishing. Valve zegt wel zeker te zijn dat CEVA geen geen toegang heeft gekregen tot betaalgegevens, wachtwoorden en Steam Guard-codes. Je hoeft je wachtwoord niet te wijzigen.