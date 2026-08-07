Het datalek bij CEVA Logistics blijkt toch een erg groot probleem te zijn. Gisteren meldden Bol en Bijenkorf al dat klantdata in handen is gekomen van hackers, vandaag bleek dat er ook klanten van ING Bank, voetbalclub Ajax en brillenketen Ace & Tate betrokken zijn. En dat de hackers de gegevens op het darkweb aanbieden, al ontkent CEVA dat. Dit zou namelijk data uit 2025 zijn. Wat niet per se enorm positief is.

CEVA Logistics

Hackers hebben deze week bij CEVA Logistics ingebroken en dat bedrijf is verantwoordelijk voor de logistieke afhandeling van verschillende webshops, zoals die van de zojuist genoemde bedrijven. Hackers zijn er vandoor gegaan met namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, plus btw-nummers van zakelijke klanten. Kortom, het is alle informatie waar oplichters geld voor over hebben, want ze kunnen zo immers contact opnemen met mensen en ze phishingmails sturen.

Het is al vrij vervelend als er een datalek plaatsvindt, maar dat het bedrijf ook nog moet zeggen dat er op het darkweb ‘oude’ gegevens staan die vorig jaar al werden buitgemaakt, maakt het verhaal er bepaald niet beter op. Bovendien kunnen de gegevens misschien lang geleden gestolen zijn: de kans dat mensen nog steeds op datzelfde adres wonen of datzelfde telefoonnummer hebben is natuurlijk enorm groot. Naast het feit dat er dus toen ook al een lek was en dit nu weer is gebeurd.

Omdat het onderzoek van het huidige datalek nog bezig is, is het nog niet precies te zeggen wie er allemaal de dupe zijn van de problemen. Het zou volgens bol alleen gaan om recente bestellingen en alleen bij bepaalde distributiecentra. Het meldt ook in zijn mail naar klanten om welke bestelde producten het precies gaat. Toch kan het dus zijn dat er meer is gelekt, bijvoorbeeld omdat je bij Ajax een shirt had besteld of een bril bij de Ace & Tate.

Extra alert zijn op phishing

Het enige wat de bedrijven die met CEVA werken aangeven, dat is dat je extra alert moet zijn op phishing. Dat is altijd een wat rare melding, want hoe ben je extra alert ? Je zou altijd bewust moeten zijn van de ‘regels’ om te checken of iets phishing is: dus bekijk het mailadres goed, check welk linkje erachter zit voordat je klikt en laat je niet opjagen. Wel zouden er een betaalgegevens, gebruikersnamen of wachtwoorden zijn gelekt, dus oplichters lijken daarmee iets minder makkelijk toegang te kunnen krijgen tot je accounts.

Bij sommige webwinkels lopen bestellingen vertraging op, zoals bij Ace & Tate het geval is. CEVA Logistics moet nog met een nieuwe reactie komen, maar tot op heden zijn het vooral de bedrijven waarmee het werkt die gecommuniceerd hebben.