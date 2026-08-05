Je gaat op vakantie en je hebt ongetwijfeld wel eens naar Kees van der Spek gekeken, maar wat graag laat zien hoe balletje-balletje-spellen je nooit rijk zullen maken. Maar, wat zijn nou nog meer oplichtings- en zakkenrolpraktijken waar je zeker alert op moet zijn?

Het ongelukje

Het is een klassieker: iemand morst per ongeluk ijs of een drankje op je en jij bent daar zo mee bezig, dat zijn of haar handlanger terwijl jij vlekken probeert te poetsen je portemonnee uit je tas trekt. Belangrijk is hier dus dat je je niet bezighoudt met die vlek, die is er op dat moment toch al, maar dat je vooral je spullen scherp in de gaten houdt.

De kaart

Een klassieke manier om mensen te rollen is via een landkaart. De zakkenroller doet alsof hij achter je aan loopt, te zoeken waar hij heen moet met een kaart in de hand, terwijl de ander ondertussen onder die kaart je tas opent en je waardevolle spullen eruit haalt. We hebben deze een keer in het echt zien gebeuren en ze doen het ontzettend sluw. Wees je dus goed bewust van je sociale bubbel en laat mensen vooral niet te dichtbij komen.

De Ronaldinho

De Spaanse politie ziet steeds meer zakkenrollers voor de Ronaldinho kiezen, een manier waarbij ze heel amicaal doen, alsof ze je kennen, en even een balletje met je trappen of gewoon gezellig een hand komen geven, en ze blijven even een praatje maken tot je even niet oplet en dan trekken ze zo je spullen uit je handen of je kontzak. Niet dat Ronaldinho zakkenroller is, maar hij wist wel iedereen op het verkeerde been te zetten met zijn schijnbewegingen.

De handtekening

Dove of gehandicapte mensen zetten hun lichamelijke uitdaging soms ook in voor het kwaad. Ze willen dan bijvoorbeeld zogenaamd een petitie aanbieden die je kunt tekenen voor hun goede doel. Maar stiekem is hun doel maar één ding: jou dat ding in je handen drukken zodat zij hun handen vrij hebben om je te beroven.

Treinblokkade