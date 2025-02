De grootste crypto-diefstal ooit is gepleegd: dit is er buitgemaakt

Het is gebeurd: de grootste heist in de geschiedenis van de cryptovaluta heeft plaatsgevonden. Er is in totaal 1,46 miljard dollar gestolen van platform Bybit. De kans is groot dat de bekende Lazarus-hackergroep erachter zit. Die heeft vorig jaar ook honderden miljoenen aan crypto gestolen.

Grootste cryptodiefstal ooit

Hiervoor was de grootste cryptodiefstal ooit 661 miljoen dollar waard, dus het record is een flink bedrag omhoog gegaan. Sterker nog, het is zoveel, dat het misschien wel de grootste diefstal ooit is, niet alleen op cryptogebied. De hackers zouden ook diverse specifieke testtransacties hebben gedaan en hun heist tot in de puntjes hebben voorbereid, om maar bij het Ethereum van Bybit te kunnen komen (via Bloomberg).

De dieven konden binnenkomen in de cold wallet van Bybit, wat juist dient als beveiliging. Het is zelfs een offline opslagsysteem, maar door een overdracht zodanig aan te passen konden de dieven het gigantische bedrag buitmaken. Het werd meteen onder allerlei verschillende wallets verdeeld en uitbetaald, waardoor het echt weg lijkt te zijn. Een enorme strop voor Bybit, dat een van de grootste cryptobeurzen ooit is.