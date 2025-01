Bitcoin was nog nooit zoveel waard: nieuw record voor de munt

Cryptomunt Bitcoin kent flinke handel de afgelopen dagen: in afwachting van de inauguratie van Donald Trump werd er zelfs een nieuw waarderecord gevestigd. Recent steeg hij al naar meer dan 100.000 dollar, maar nu is dat 109.000 dollar geworden.

Bitcoin door het dak

De bekendste cryptomunt ter wereld gaat sinds de verkiezing van Donald Trump sowieso lekker. Dat komt onder andere omdat Trump heel duidelijk een ander standpunt heeft ingenomen over crypto. Eerst vond hij het onzin, maar inmiddels denkt hij dat de Amerikaanse regering er goed aan doet vele miljoenen te investeren in Bitcoin. Er is zelfs een Trump-memecoin gelanceerd. Een coin die het ook niet onverdienstelijk doet.

Trump heeft nog niet precies aangekondigd wat hij gaat doen voor crypto, maar hij is er wel veel meer mee bezig. Al is hij momenteel vooral druk met TikTok, dat een halve dag offline is geweest, maar nu weer up and running lijkt te zijn in de Verenigde Staten. Wel zou de president voornemens zijn om de Verenigde Staten de cryptohoofdstad te maken.