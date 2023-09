AppleCare+ dekt optioneel ook diefstal of verlies van je iPhone

AppleCare wordt vaak gezien als een overbodige optie om een jaar extra ‘garantie-dekking’ te kopen, bovenop de tweejarige standaard garantie die de fabrikant via de verkopers op nieuwe producten biedt. Apple doet zoals zo vaak zijn eigen ding. AppleCare+ is nu uitgebreid met een optie om je iPhone te verzekeren tegen verlies of diefstal.

Zestig tot zeventig euro duurder

Apple heeft bepaald dat die tweejarige (de standaard looptijd van AppleCar+) dekking 60 of 70 euro kost. Die prijs wordt bepaald aan de hand van het soort iPhone dat je wilt verzekeren. Voor de iPhone SE, 7 (Plus), 8 (Plus), XR, 11, 12 (mini), 13 (mini), 14 en 15 is dat dus 60 euro. Inclusief de standaard AppleCare+ dekking kom je dan dus uit op een bedrag van 149 euro (voor 2 jaar) voor de iPhone SE, 209 euro voor de iPhone 7 en 8 en 229 euro voor de iPhone 7 Plus, 8Plus, XR, 11, 12 (mini), 13 (mini), 14 en 15.

Voor de iPhone 14 Plus en 15 Plus betaal je 70 euro bovenop het standaard tarief voor AppleCare+, te weten 269 euro. Voor alle andere, duurdere, iPhones betaal je 299 euro. Ook dat is 70 euro meer dan de standaard prijs voor AppleCare+. Daaronder vallen de iPhone X, XS (Max), en alle Pro en Max modellen vanaf de iPhone 11 tot en met de iPhone 15.