Samen met je partner in een trein een serie kijken wordt beter

Wil je lekker een film of serie kijken met je vriend(in), dan is het meestal toch wat gehannes met oordopjes. De een doet het rechter-oortje in, de ander het linkeroordopje, maar heel soms mis je dan bepaalde geluiden die maar in een oordopje te horen is. Het voordeel is wel dat je nog met elkaar kunt praten, omdat je allebei maar een oortje in hebt, maar toch: de audiobeleving is niet optimaal. Voor mensen met een Google Pixel-telefoon wordt dat nu beter.

Serie kijken met goede audio

Je kunt dankzij uitgebreide LE-audio en Auracast nu muziek uit een telefoon laten horen op meerdere oordoppen. Auracast is een Bluetooth-technologie die wordt gezien als een uitgebreidere versie van de eerdere LE-audio en je kunt hiermee audio draadloos naar een onbeperkt aantal ontvangers in de buurt zenden. Het zou bijvoorbeeld heel handig kunnen zijn in een vliegtuig of in de trein, zodat mensen die oordopjes gebruiken niet alle omroepberichten missen.

Auracast werkt op een koptelefoon, maar ook een hoortoestel en zelfs een smartphone. Het lijkt ergens een beetje op radio: je stemt af op de uitzending en je kunt dan meeluisteren. Het werkt hetzelfde als het kiezen van een wifi-netwerk, dus je hoeft geen getallen te onthouden van de AM of FM waar je op moet afstemmen. Je kunt zo bijvoorbeeld ook met sporten in het stadion zelf kiezen welk commentaar je wil horen. Het is net als een soort publieke wifi, maar dan is het audio die publiekelijk kan worden gebruikt.