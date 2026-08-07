Je hebt MacOS, je hebt Windows, je hebt ChromeOS, maar er is ook nog Linux. Linux is open source en daardoor is het veel toegankelijker. Maar het is ook wat minder afgebakend, waardoor het niet voor iedereen even geschikt is. Voor wie het in ieder geval heel geschikt blijkt, dat zijn AI-agents.

Linux voor AI-agents

Mensen schijnen -in Amerika in ieder geval- aanzienlijk vaker te kiezen voor Linux als besturingssysteem voor hun computer en daarbij worden ze vooral gedreven door AI-agents. Dat komt onder andere omdat Linux vaak wordt gekozen als software voor servers in datacenters. Het internet draait in principe op Linux, zoveel servers die hier verantwoordelijk voor zijn draaien daarop. Consumenten thuis kiezen er minder voor, maar dat blijkt nu toch steeds meer te veranderen.

Steeds meer mensen gebruiken Linux: het was 9,8 procent van het Amerikaanse verkeer van 4 juli tot 1 augustus. Echter hoeft dat niet helemaal te kloppen: het zijn namelijk niet zozeer mensen die Linux gebruiken, het is ook een groot deel kunstmatige intelligentie die ermee aan de slag is. AI-agents zijn bots die op eigen houtje dingen doen op het internet. Ze doen dat wel in opdracht van mensen, maar verder zijn ze in principe vrij om te gaan en staan waar ze willen. Volgens de mensen achter Linux is dat het besturingssysteem voor AI-agents.

Meer internetverkeer is AI dan mens

AI-agents schijnen nu meer internetverkeer te veroorzaken dan mensen. Iets waarvan lang werd gedacht dat het pas in 2027 zou gebeuren. De mogelijke stijging van Linux-gebaseerde activiteit door een of meer grote webdiensten, denk aan datascaling en geautomatiseerde crawling, draagt daar waarschijnlijk aan bij. Linux is door zijn open source-DNA waarschijnlijk ook gewoon het meest toegankelijk voor AI-agents. Het is gratis, het heeft allerlei mogelijkheden die andere besturingssystemen ook hebben en het is mogelijk om er allerlei pakketten aan toe te voegen, die de AI-agents eventueel ook kunnen gebruiken.

Wil je zelf ook Linux gebruiken, houd er dan rekening mee dat er verschillende varianten zijn. Zo is er ook een betaalde versie, zo is er vanalles toe te voegen, maar kun je het ook simpel houden, enzovoort. Er zijn honderden distributies om uit te kiezen, dus doe wel wat research voor je er een kiest. Er zijn een aantal heel bekende, waarbij Ubuntu het meest laagdrempelig is. Ubuntu gebruikt bijvoorbeeld de browser Firefox, mailsoftware Thunderbird en office-programma’s van LibreOffice.