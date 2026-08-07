Een groep Google -engineers heeft iets unieks gedaan: het heeft een apparaat gebouwd dat geheel offline kan vertalen.

Het bedrijf deelde een filmpje van dit apparaat, dat het de Gemma Translator noemt, via YouTube, waarin te zien is hoe hij werkt. Het apparaat gebruikt het Gemma 4 E4B-model om te kunnen vertalen. Dat levert een kek ogend geel apparaatje – duidelijk niet bedoeld voor de consumentenmarkt – op die met een 3D-printer is gemaakt.

Het geheel draait op Raspberry Pi 5, en heeft zelf een kleine touchscreen om de vertalingen in real-time te tonen. Natuurlijk zit er ook een speaker en microfoon op, zodat het apparaat kan horen wat je zegt en de gewenste vertaling via de speaker weer kan laten horen.

Geen internet nodig

Het meest interessante van dit alles is dat de Gemma Translator na de installatie volledig offline werkt. Er is dus geen wifi of een telefoonverbinding nodig, en je kunt hem overal gebruiken, ongeacht of je een internetconnectie hebt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je een verre reis maakt en in een afgelegen gebied terechtkomt, maar wel wil communiceren met de lokale bevolking.

Niet verkrijgbaar, wel zelf te maken

Zoals gezegd is dit vooral een test, en een showcase om te tonen hoe goed de AI-modellen van Google werken. Het is dus vooral een ludieke actie, en we verwachten niet dat het bedrijf een variant hiervan uitbrengt. Tenminste, nog niet: mogelijk worden de bevindingen wel gebruikt in toekomstig apparatuur van het bedrijf. Dat moet blijken.

Toch hoef je niet te wachten als je zelf de proef op de som wil nemen. Google heeft op GitHub alle files aangeboden waarmee je zelf de Gemma Translator kunt 3D-printen en de code er op kunt zetten. Mensen die een beetje handig zijn kunnen dus zelf aan de slag!