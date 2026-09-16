Microsoft heeft een nieuw evenement aangekondigd op 7 oktober. In tegenstelling tot andere techbedrijven geeft het niet standaard jaarlijks een presentatie over zijn plannen. De laatste was bijna 2,5 jaar geleden. Het maakt de tongen los: is Microsoft van plan om Windows 12 aan te kondigen?

Windows 12

Het is niet onmogelijk dat het dat zou doen, maar wel onwaarschijnlijk. Ten eerste is het nog steeds druk bezig met de afwikkeling van Windows 10, hoewel de meeste mensen inmiddels wel op Windows 11 over zijn. Daarnaast hebben we nog weinig geruchten over Windows 12 voorbij zien komen: de focus lijkt echt wel bij Windows 11 te liggen. Bovendien lijkt Microsoft er tot op heden wel comfortabel mee om juist grote vernieuwingen direct via een grote update voor Windows 11 uit te brengen, in plaats van dat het met een nieuw besturingssysteem komt.

Microsoft heeft nog nooit Windows 12 gezegd, terwijl ondertussen wel dingen naar voren komen die naar Windows 11 komen. Zo zouden er uitgebreidere taakbalkaanpassingen aankomen, worden de contextmenu’s wat dunner gemaakt en zal de toegankelijkheid worden verbeterd. Ook kun je straks systeemherstellen uitvoeren via de cloud , wat het proces iets minder naar moet maken.

Event op 7 oktober

Voor het evenement op 7 oktober is het nog onbekend wat er zoal aan bod komt. Het zou in ieder geval om software en hardware gaan, dus Windows 11 en nieuwe Surface-laptops met hun Nvidia-processoren erin. Nvidia’s CEO schijnt namelijk ook bij het evenement aanwezig te zijn. Verder heeft Microsoft omschreven dat het met dit evenement een gesprek wil organiseren rondom hoe lokale AI de volgende fase van de PC zal vormen.

Toch hoop op een Windows 12-aankondiging? Dat is helemaal niet zo heel gek. Windows 10 werd in 2014 aangekondigd, toen Windows 11 in 2021. Daar zat 7 jaar tussen. Inmiddels zitten we op bijna 6 jaar, dus heel ondenkbaar is het niet. We denken echter dat vooral die hele discussie rondom AI en de functies die er worden toegevoegd door Copilot de gemoederen genoeg bezighouden en dat Microsoft dat liever binnen Windows 11 houdt. En daar is niks mis mee: we zijn als wereld nog steeds aan het uitvogelen wat we toch met AI kunnen, maar vooral ook wat we ermee willen. Dat zie je ook met Microsoft die de aanwezigheid van Copilot toch al een paar keer een andere vorm heeft gegeven.