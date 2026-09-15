Terwijl op aarde verschillende oorlogen gaande zijn, begint het nu ook steeds serieuzer vorm te krijgen in de ruimte. We weten dat satellieten soms met wapens zijn uitgebreid om te zorgen dat ze niet kapot worden geschoten door een vijand, maar nu blijkt dat Amerika heel bewust wapens in de ruimte heeft ingebracht.

Amerika zet officiële stap naar oorlog in de ruimte

Het zou gaan om ruimtewapens die in de baan rond de aarde zijn geplaatst om ‘de gemeenschappelijke strijdkrachten te verdedigen’. De Minister van de Luchtmacht in de Verenigde Staten heeft aangegeven dat er ‘ruimtestuurwapens’ in de baan rond de aarde zijn geplaatst. Er werd eerder al gespeeld met het idee, maar nu is het dus ook daadwerkelijk uitgevoerd. Het is nog maar afwachten hoe landen als Rusland en China hierop gaan reageren.

Hoewel het dus niet echt een verrassing is, is het wel een wat onaangenaam idee. Als er wapens hangen in de baan rond de aarde, dan betekent dat dus eigenlijk dat onze planeet omsingeld is door wapens. Het is van deze ‘eerste’ wapens niet duidelijk wat voor wapens het precies zijn, maar dat maakt ook eigenlijk niet uit: het feit dat er nu wapens om ons heen hangen. Iets wat eerder echt een no-go-area was: het is immers altijd zo geweest dat de ruimte zelf een soort neutraal terrein was.

“Vandaag blijven we ervoor zorgen dat we klaar staan om de uitdagingen van evoluerende dreigingen aan te gaan, waar ze zich ook voordoen. Dit is waarom de Verenigde Staten nu beschikken over ruimtestuurwapens in een baan om de aarde die in staat zijn de gemeenschappelijke strijdkrachten te verdedigen tegen vijandelijke acties,” zei de Minister. Alleen is het dus veel meer dan dat: het zijn de eerste stappen in het opgeven van de ruimte voor iets aards als oorlog.

Veel besprekingen over 'praten'

De Minister gaat daar overigens niet helemaal voorbij: hij geeft wel aan dat er veel besprekingen zijn over hoe ze over deze keuze gaan praten. Het zou vooral gaan om afschrikking, al zegt hij ook: “Aan de andere kant zou het in detail bespreken van wat we doen de afschrikking juist niet ten goede komen, dus gaan we niet in op de specifieke details van wat we doen, of we het getest hebben, niet getest hebben, of iets anders.”

Een beetje een vreemd verhaal. Het is ook niet bekend wanneer de wapens in de ruimte zijn gebruikt: dit zou zomaar eens al tien jaar gaande kunnen zijn. In ieder geval noemt Amerika de ruimte een cruciale plek voor militaire en economische veiligheid. En dat is dus precies wat het nooit was en waarvan ook is afgesproken dat dat niet de bedoeling was: het moet juist neutraal terrein blijven.

Niet dat Amerika de eerste is die wapens in de ruimte lanceert: Rusland heeft ook al getest met een anti-satellietwapen in de baan rond de aarde, al is het nooit bevestigd dat dit ook klopt. Ook China zou er wel iets mee hebben gedaan, al blijft ook dat erg vaag. In ieder geval zou China met zijn satellieten regelmatig gevaarlijk dichtbij Amerikaanse militaire objecten in de baan rond de aarde komen. Waarschijnlijk met als doel om te spioneren.

Amerika wil in de eerste plaats zijn dominantie behouden

“Is er iemand in de zaal die er aan twijfelt of de Chinezen of Russen dit soort wapens hebben ontwikkeld?” zei de Minister in antwoord op een vraag van een journalist. “Al meer dan een decennium praten we over het feit, en hebben we onze bezorgdheid geuit, dat de Chinezen en Russen wapens voor de ruimte ontwikkelden. We moeten ons erop richten dat we onszelf kunnen beschermen wanneer we in die omgeving opereren.”

We weten dat Amerika het vaker mis heeft gehad en oorlogen is begonnen om.. nagenoeg niets, dus wat het hier precies doet is onduidelijk en het lijkt gevaarlijk. Maar zoals de minister zegt is het ‘essentieel dat de Verenigde Staten zijn dominantie behouden’. Als er op die manier wordt geredeneerd, dan is in ieder geval de intentie duidelijk en die lijkt vooral met macht te maken te hebben in plaats van veiligheid.