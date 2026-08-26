SpaceX heeft natuurlijk zijn Starbase in Texas, maar het kan nog wel een extra faciliteit gebruiken om zijn lanceringen te doen. Natuurlijk wel in de Verenigde Staten, maar in een andere staat. namelijk de buurvrouw van Texas: Louisiana. En die lanceerbasis is een flinke investering: het kost 100 miljard dollar.
De Starship-fabrieken en lanceerplatforms worden nabij de kust geplaatst en worden eigenlijk een kopie van de huidige Starbase. Hoe het gaat heten is nog maar afwachten, ons leek Moonbase of Marsbase wel passend, als dat tenminste niet al gereserveerd is voor daadwerkelijke basissen op die hemellichamen.
SpaceX lijkt veel grote plannen te hebben uitgesteld tot na zijn beursgang een paar maanden geleden. Het ruimtebedrijf van Elon Musk
had een heel goede beursgang, maar moest wel met de financiële billen bloot. En ongetwijfeld dat er mede daarom steeds meer plannen van het bedrijf al eerder bekend worden dan we gewend zijn.
De lanceerbasis in Louisiana zou zelfvoorzienend moeten zijn en dus ook zijn eigen brandstof moeten produceren. Net als stroom, maar dat moet zo dichtbij het water geen probleem zijn. De locatie is nabij het plaatsje Abbeville, waar zo’n 12.000 mensen wonen. SpaceX wil er duizenden raketten per jaar vandaan lanceren, mede om zijn ruimtedatacenters mogelijk te maken. Het wordt ook een veel ruimer opgezette basis, want Starbase
is 141 hectare en het is sowieso wat drukker in die staat.
In Louisana is 50.585 hectare beschikbaar voor het bedrijf, dus dat is van een heel ander kaliber. Wel is het de vraag of het allemaal wel kan vanuit een milieu-oogpunt: er leeft in dat gebied een kust en keur aan vogels en het wordt door mensen veel gebruikt om te jagen en te vissen. Maar we zijn op zich niet gewend dat Musk zijn zin niet krijgt, dus die zal het wel voor elkaar krijgen. Hij kan in ieder geval het argument gebruiken dat het voor 3.000 tot 10.000 banen zorgt. De bouw moet in 2027 beginnen met in 2029 de eerste lancering.