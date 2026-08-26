SpaceX heeft natuurlijk zijn Starbase in Texas, maar het kan nog wel een extra faciliteit gebruiken om zijn lanceringen te doen. Natuurlijk wel in de Verenigde Staten, maar in een andere staat. namelijk de buurvrouw van Texas: Louisiana. En die lanceerbasis is een flinke investering: het kost 100 miljard dollar.

De Starship-fabrieken en lanceerplatforms worden nabij de kust geplaatst en worden eigenlijk een kopie van de huidige Starbase. Hoe het gaat heten is nog maar afwachten, ons leek Moonbase of Marsbase wel passend, als dat tenminste niet al gereserveerd is voor daadwerkelijke basissen op die hemellichamen.





In Louisana is 50.585 hectare beschikbaar voor het bedrijf, dus dat is van een heel ander kaliber. Wel is het de vraag of het allemaal wel kan vanuit een milieu-oogpunt: er leeft in dat gebied een kust en keur aan vogels en het wordt door mensen veel gebruikt om te jagen en te vissen. Maar we zijn op zich niet gewend dat Musk zijn zin niet krijgt, dus die zal het wel voor elkaar krijgen. Hij kan in ieder geval het argument gebruiken dat het voor 3.000 tot 10.000 banen zorgt. De bouw moet in 2027 beginnen met in 2029 de eerste lancering.