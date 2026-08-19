Microsoft heeft besloten om zijn AI-hulpje Copilot flink af te slanken. Sterker nog, het karaktertje Mico wordt eruitgehaald. Jammer, want het was een soort nieuwe Clippy. Blijkbaar wordt het echter niet vaak genoeg gebruikt, of is het toch wat te subtiel, waardoor Microsoft heeft besloten om hem met pensioen te sturen.

Mico

De gekleurde blob die je zag als je Copilot in spraakmodus gebruikte, gaat dus verdwijnen. Althans, er is nog wel een plek voor Mico, want hij verhuist naar het Learn Live-platform. De avatar zou daar meer dingen hebben waar hij op kan reageren, en daardoor wellicht nuttiger zijn. Mico kwam in oktober 2025 Copilot ondersteunen, waarbij hij kon reageren op wat je zei: allemaal realtime. Hij had zelfs gezichtsuitdrukkingen en animaties.

Microsoft heeft weinig geluk met zijn virtuele hulpjes: Clippy, Rover en Cortana sneuvelden eerder al. Microsoft had ook grootse plannen met Mico, want die zou wat meer warmte toevoegen aan een toch wat kille AI-chatbot. Maar ja, blijkbaar werd de warmte niet gewaardeerd. Het bedrijf geeft niet aan waarom het Mico uit Copilot haalt.

Copilot

In ieder geval is Mico niet alleen, want Microsoft stuurt ook Group Chat de laan uit. Hiermee kon je met meerdere mensen tegelijk met Copilot chatten, waardoor je bijvoorbeeld in projectteams kon werken met AI om samen het werk te plannen, ideeën te sparren of meer. De groepsgesprekken die er al zijn worden nu individuele gesprekken en berichten en bestanden van anderen zijn niet meer beschikbaar. Dat is goed om te weten, want dat maakt het verstandig om de bestanden via mail of via andere wegen te delen.

Microsoft zal ook stoppen met Copilot Labs, waarin het experimenteerde met allerlei nieuwe AI-functies. Je kon daar audioclips en 3D-animaties maken, maar die verdwijnen volledig. Zowel de functie Labs als alles wat je ermee hebt gemaakt is dus op zijn retour. Het is alleen de vraag wanneer precies, want dat geeft Microsoft niet aan.

Copilot gaat overigens ook verdwijnen uit veel software. Nadat Microsoft het eerder juist zoveel mogelijk toe leek te voegen, wordt het nu steeds meer verwijderd. Iets rustiger aan dus.